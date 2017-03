報告指全美逾三成華人是問題賭徒（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

3月份是問題賭博關注月,華人健康組織聯會宣布與東北醫療中心及舊金山州立大學合作,一起了解問題賭徒,並希望即時協助他們。

華人健康組織聯會與東北醫療中心合作,為所有東北的會員和客戶做一個初步問題賭徒評估,如果主診醫生認為客戶有問題,會將個案轉介至

當值的治療師跟進。

至於與州大的合作就交由學生去調查有多少亞太裔大學生是問題賭徒,在受訪的310人當中,有12.8%有問題賭徒的特徵,比2015調查的7.8%大幅增加。

最後是研究賭場在市內多個社區設置免費接駁巴士的動機,以及乘客族裔的分佈等。

最新數據指出,美國人去年在賭場一共輸了1,170億,比用在買雜貨的錢還要多,而有600萬至800萬美國人是潛在問題賭徒,當中120萬是加州居民,因此今年問題賭博關注月,主題是鼓勵更多人尋求協助。

華人健康組織聯會行政主任胡國立(Kent Woo)說:”主題是作出改變,鼓勵更多人接受治療,而加州居民是免費。”

研究也顯示,全美華人社區中,超過3成人是問題賭徒,聯會表示,暫沒有灣區華人問題賭徒的數字,不過每年的求助個案數字都是差不多。

聯會也指,賭場投資的廣告中,往往有至少一個參與者是亞裔,加上Reno更有賭場以”龍”命名及做主題,可見華人是他們的主要目標之一。

