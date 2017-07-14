灣區民運人士對劉曉波病逝感不捨 關注劉霞狀況（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

諾貝爾和平獎得主劉曉波的死訊傳出後，灣區有民運人士週四白天已前往中領館門口，為劉曉波獻上花圈，悼念這位六四天安門廣場的老戰友。

1989年六四天安門廣場民運人士周鋒鎖及方正，聽到劉曉波去世的消息，決定臨時前往中國駐舊金山總領事館哀悼，抗議中國政府始終不准劉曉波出國就醫。

方正買了花圈，上面寫著舊金山華人敬輓，隨後還有一些人放下手邊工作趕來，拿著劉曉波及劉霞照片海報，雖然大家對劉曉波的病情都已經有心裡準備，對他的過世還是感到不捨。

方正說：”心痛，真的非常難過，對於我一個六四受害者來說，從六四開始，曉波一直和我們在一起，曉波當年也說過，他獲得諾貝爾和平獎的時候，要把這個獎金給六四亡靈，今天他也成了六四亡靈中的一位，在天國他已經和那些六四亡靈在一起。”

民運人士周鋒鎖說，中國政府不讓劉曉波出國就醫，就是要嚇唬在中國民運人士。

周鋒鎖說：”在他去世的時候，他是一個囚徒，沒有自由，我們不知道他最後想說甚麼，我們知道他想出國，這個願望也沒有實現，對劉曉波來說，這是他的馬革裹屍，他做為殉道者，走完人生的最後一步。”

就跟其他的民運人士一樣，方正等人也希望中國政府最終能夠讓劉曉波的妻子劉霞離開中國。

劉曉波去世後，各界都十分關心劉霞的處境。

民運人士宋語說：”我們更多民主人士要一起呼籲，並且給中國政府施壓，對劉霞的軟禁。”

宋語跟宋歡姊妹的父親宋偉輝也是六四民運人士，他們在灣區一直有參與呼籲中國政府釋放劉曉波。

宋歡說：”在我看來，我們對劉曉波先生最好的悼念就是我們繼續傳承這個民主運動，使他的遺囑和遺憾能繼續完成。”

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