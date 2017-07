灣區民運人士對劉曉波病逝感不捨 關注劉霞狀況（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

諾貝爾和平獎得主劉曉波的死訊傳出後,灣區有民運人士週四白天已前往中領館門口,為劉曉波獻上花圈,悼念這位六四天安門廣場的老戰友。

1989年六四天安門廣場民運人士周鋒鎖及方正,聽到劉曉波去世的消息,決定臨時前往中國駐舊金山總領事館哀悼,抗議中國政府始終不准劉曉波出國就醫。

方正買了花圈,上面寫著舊金山華人敬輓,隨後還有一些人放下手邊工作趕來,拿著劉曉波及劉霞照片海報,雖然大家對劉曉波的病情都已經有心裡準備,對他的過世還是感到不捨。

方正說:”心痛,真的非常難過,對於我一個六四受害者來說,從六四開始,曉波一直和我們在一起,曉波當年也說過,他獲得諾貝爾和平獎的時候,要把這個獎金給六四亡靈,今天他也成了六四亡靈中的一位,在天國他已經和那些六四亡靈在一起。”

民運人士周鋒鎖說,中國政府不讓劉曉波出國就醫,就是要嚇唬在中國民運人士。

周鋒鎖說:”在他去世的時候,他是一個囚徒,沒有自由,我們不知道他最後想說甚麼,我們知道他想出國,這個願望也沒有實現,對劉曉波來說,這是他的馬革裹屍,他做為殉道者,走完人生的最後一步。”

就跟其他的民運人士一樣,方正等人也希望中國政府最終能夠讓劉曉波的妻子劉霞離開中國。

劉曉波去世後,各界都十分關心劉霞的處境。

民運人士宋語說:”我們更多民主人士要一起呼籲,並且給中國政府施壓,對劉霞的軟禁。”

宋語跟宋歡姊妹的父親宋偉輝也是六四民運人士,他們在灣區一直有參與呼籲中國政府釋放劉曉波。

宋歡說:”在我看來,我們對劉曉波先生最好的悼念就是我們繼續傳承這個民主運動,使他的遺囑和遺憾能繼續完成。”

