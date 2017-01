By

【KTSF 陳嘉琪報導】

雞年的第一天,三藩市華埠花園角舉行盛大的慶祝會,並為一系列的農曆新年活動揭開序幕。

一班穿著賀年服裝的小朋友,率先用歌聲為大家送上祝福。三藩市市長李孟賢,前市長布朗多名民選官員,以及新上任的警察局局長都有出席活動。李孟賢指出希望在未來兩星期的農曆新年慶祝活動中,市民能夠展示三藩市的種族多元,前市長布朗亦表示,農曆新年不只是華人的節日,已經成為三藩市的傳統。致辭完畢後,當中9名嘉賓親自為9隻全新的醒獅點睛,這些醒獅其後沿著Clay街遊行,帶領觀眾去到Kearny街Hilton酒店對開的馬路,並由市長代表點燃炮仗寓意送舊迎新。

慶祝活動吸引多人圍觀,踏入新的一年市民有什麼新年願望呢?而這個慶祝為一系列的農曆新年活動揭開序幕,下星期六將會舉行全美華埠小姐選舉,兩星期後就有一年一度農曆新年大遊行。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。