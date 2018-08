舊金山華埠i Hotel長者公寓派表接受輪候名單申請（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠專為低收入長者而設的i Hotel長者公寓,週一起派表接受輪候名單的申請,吸引了大批市民到場領表。

i Hotel長者公寓一共有105個Studio開放式及一房單位,位於舊金山華埠Kearny街夾Jackson街,週一起接受的是輪候名單的申請。

雖然並不是有空置單位接受申請,但都吸引了大批市民到場領表。

消息指,有市民週一凌晨兩時已經到場排隊,其中絕大部分都是華裔居民,他們都想買一個希望。

有取表市民說,來美國15年,都申請不到可負擔房屋,她說很難申請,一年申請幾次老人屋,一直申請到現在,連信都沒有寄回來。

另一名取表市民說:”無屋住,就來拿表申請老人屋,我覺得很難抽,又不知怎樣抽,凡是有申請 我都會去試,但是申請不到,希望政府興建多些房屋,快點照顧老人。”

申請表格週一起開始派發,直至本週五,有興趣的市民,可以前往Kearny街848號的i Hotel取表,亦可以上到華協中心的網站下載表格。

合資格申請人必須年滿62歲,至於收入限制方面,一人家庭的年收入不可以超過5,1350元,二人家庭則不可超過5,8650元。

申請的截止日期是8月10日,所有申請表必須在這個日期前以郵寄方式寄回Kearny街848號,信封面寫上”Property Management, CCDC”,輪候名單的次序會於稍候進行抽籤。

