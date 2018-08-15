舊金山華埠i Hotel長者公寓派表接受輪候名單申請（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠專為低收入長者而設的i Hotel長者公寓，週一起派表接受輪候名單的申請，吸引了大批市民到場領表。

i Hotel長者公寓一共有105個Studio開放式及一房單位，位於舊金山華埠Kearny街夾Jackson街，週一起接受的是輪候名單的申請。

雖然並不是有空置單位接受申請，但都吸引了大批市民到場領表。

消息指，有市民週一凌晨兩時已經到場排隊，其中絕大部分都是華裔居民，他們都想買一個希望。

有取表市民說，來美國15年，都申請不到可負擔房屋，她說很難申請，一年申請幾次老人屋，一直申請到現在，連信都沒有寄回來。

另一名取表市民說：”無屋住，就來拿表申請老人屋，我覺得很難抽，又不知怎樣抽，凡是有申請 我都會去試，但是申請不到，希望政府興建多些房屋，快點照顧老人。”

申請表格週一起開始派發，直至本週五，有興趣的市民，可以前往Kearny街848號的i Hotel取表，亦可以上到華協中心的網站下載表格。

合資格申請人必須年滿62歲，至於收入限制方面，一人家庭的年收入不可以超過5,1350元，二人家庭則不可超過5,8650元。

申請的截止日期是8月10日，所有申請表必須在這個日期前以郵寄方式寄回Kearny街848號，信封面寫上”Property Management, CCDC”，輪候名單的次序會於稍候進行抽籤。

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