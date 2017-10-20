中央地鐵工程影響生意 華埠商戶促當局盡快賠償（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會早前通預留了一筆22.5萬元資金，希望幫助一些受華埠中央地鐵站工程影響的商戶，不過究竟怎樣使用這筆錢目前還未有共識，有商家表示，賠償事宜不容再拖。

彩虹攝影東主洪雷文說：”這22.5萬元資金的確通過了，不過我未知道錢會怎樣用，我要清楚這件事，因為要讓商家們有一個準備，我認為想要分給商家，他們想怎樣分給商家？受害人不是一個或十個商家，是幾百個商家，他們賠到幾多錢？我要知道答案。”

一些受影響的商家週四又重申，中央地鐵工程已經令他們蒙受嚴重經濟損失，有些商戶要裁減員工，有些商鋪捱不下去被逼關閉，因此希望市府不容再拖。

市府經濟及勞動力辦公室指，這22.5萬元資金，原本計劃其中10萬元成立華埠專責官員處理華埠事務，另外12.5萬元用作補貼華埠花園角停車服務，現在正尋求一個可顧及華埠整體利益的方案，盡可能因應各個商戶受影響的程度作出賠償，以及幫助他們日後發展。

經濟及勞動發展辦公室陳嘉霖說：”我們會有一個專門部門，為每個商戶制定計劃，我們都有一個比較強烈的意向，是鼓勵商店做再投資，意思是每個商戶拿到這個撥款後，放在什麼用途。”

但是具體方案是怎樣，或是何時落實，暫時仍然是未知數，市參事佩斯金和經濟及勞動力辦公室主任Joaquin Torres指，希望盡可能可以在年底之前落實有關方案。

市長李孟賢辦公室就指，將另外撥款145萬元，幫助華埠受影響商戶。

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