中央地鐵工程影響生意 華埠商戶促當局盡快賠償（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會早前通預留了一筆22.5萬元資金,希望幫助一些受華埠中央地鐵站工程影響的商戶,不過究竟怎樣使用這筆錢目前還未有共識,有商家表示,賠償事宜不容再拖。

彩虹攝影東主洪雷文說:”這22.5萬元資金的確通過了,不過我未知道錢會怎樣用,我要清楚這件事,因為要讓商家們有一個準備,我認為想要分給商家,他們想怎樣分給商家?受害人不是一個或十個商家,是幾百個商家,他們賠到幾多錢?我要知道答案。”

一些受影響的商家週四又重申,中央地鐵工程已經令他們蒙受嚴重經濟損失,有些商戶要裁減員工,有些商鋪捱不下去被逼關閉,因此希望市府不容再拖。

市府經濟及勞動力辦公室指,這22.5萬元資金,原本計劃其中10萬元成立華埠專責官員處理華埠事務,另外12.5萬元用作補貼華埠花園角停車服務,現在正尋求一個可顧及華埠整體利益的方案,盡可能因應各個商戶受影響的程度作出賠償,以及幫助他們日後發展。

經濟及勞動發展辦公室陳嘉霖說:”我們會有一個專門部門,為每個商戶制定計劃,我們都有一個比較強烈的意向,是鼓勵商店做再投資,意思是每個商戶拿到這個撥款後,放在什麼用途。”

但是具體方案是怎樣,或是何時落實,暫時仍然是未知數,市參事佩斯金和經濟及勞動力辦公室主任Joaquin Torres指,希望盡可能可以在年底之前落實有關方案。

市長李孟賢辦公室就指,將另外撥款145萬元,幫助華埠受影響商戶。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載