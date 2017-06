華人組織呼籲商家海產宰殺後才能出售（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

保護動物組織捲土重來,要求加州政府禁止華人市場銷售活的水魚、烏龜、田雞等,有華人組織呼籲商家一定要遵守現行的規定,所有的海產都有宰殺後才能出售。

位於東灣奧克蘭市(屋崙)這家賣游水海鮮店,店員正在處理一隻烏龜,鄭老闆告訴記者,大家都很遵守規定。

鄭老闆說:”我們中國人都遵守美國法律,你看那隻烏龜,都是在那裏殺完後才出店,我們都很遵守法律。”

加州一些保護動物組織,過去就以保護生態、杜絕虐待動物為由,要求加州漁獵委員會修改法規,禁止華人市場銷售活水魚、烏龜、田雞等等,引發華人社區反彈,後來規定市場所有的活水魚、烏龜、田雞必須宰殺後才能出門。

市場內也貼著警告標誌,提醒商家不要觸法,不過加州漁獵委員會4月又再度舉行公聽會,原因是有華人沒遵守規定。

美亞正義聯盟代表周曉濱說:”他們(動保組織)故意找人哄騙商家,你不要幫我殺,我自己回家殺,這樣哄騙商家,他(商家)大意做出這種行為。”

周曉濱也表示,保護動物團體不敢去找寵物店,這些才是破壞生態的來源。

周曉濱說:”我們需要爭取一個平等的對待,為什麼別人可以做,他們不喜歡,你就不讓我們做,我覺得很多這是一個意識形態,或是信仰的問題,你一定要把你的意識形態、信仰、愛好強加人的身上,我覺得這是不對不公平的。”

屋崙華埠社區領袖陳錫澎說,保護動物團體不敢找大財團,專找華埠小商家,他知道大多數商家都是遵守法律的。



陳錫澎說:”我自己也不吃田雞、水魚,我也不鼓勵人吃田雞、水魚,但我不會禁止人家吃,這是人家的選擇,而且加州有多條例法令規定如何處理,已經有條例產生。”

美亞正義聯盟表示,如果華人現在不據理力爭,將來可能波及至活魚等海鮮,他們會再拜訪商家,提醒他們一定要遵守法律,同時呼籲消費者不要為難商家,要買活的生猛海鮮回家。

