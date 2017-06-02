華人組織呼籲商家海產宰殺後才能出售（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

保護動物組織捲土重來，要求加州政府禁止華人市場銷售活的水魚、烏龜、田雞等，有華人組織呼籲商家一定要遵守現行的規定，所有的海產都有宰殺後才能出售。

位於東灣奧克蘭市（屋崙）這家賣游水海鮮店，店員正在處理一隻烏龜，鄭老闆告訴記者，大家都很遵守規定。

鄭老闆說：”我們中國人都遵守美國法律，你看那隻烏龜，都是在那裏殺完後才出店，我們都很遵守法律。”

加州一些保護動物組織，過去就以保護生態、杜絕虐待動物為由，要求加州漁獵委員會修改法規，禁止華人市場銷售活水魚、烏龜、田雞等等，引發華人社區反彈，後來規定市場所有的活水魚、烏龜、田雞必須宰殺後才能出門。

市場內也貼著警告標誌，提醒商家不要觸法，不過加州漁獵委員會4月又再度舉行公聽會，原因是有華人沒遵守規定。

美亞正義聯盟代表周曉濱說：”他們（動保組織）故意找人哄騙商家，你不要幫我殺，我自己回家殺，這樣哄騙商家，他（商家）大意做出這種行為。”

周曉濱也表示，保護動物團體不敢去找寵物店，這些才是破壞生態的來源。

周曉濱說：”我們需要爭取一個平等的對待，為什麼別人可以做，他們不喜歡，你就不讓我們做，我覺得很多這是一個意識形態，或是信仰的問題，你一定要把你的意識形態、信仰、愛好強加人的身上，我覺得這是不對不公平的。”

屋崙華埠社區領袖陳錫澎說，保護動物團體不敢找大財團，專找華埠小商家，他知道大多數商家都是遵守法律的。



陳錫澎說：”我自己也不吃田雞、水魚，我也不鼓勵人吃田雞、水魚，但我不會禁止人家吃，這是人家的選擇，而且加州有多條例法令規定如何處理，已經有條例產生。”

美亞正義聯盟表示，如果華人現在不據理力爭，將來可能波及至活魚等海鮮，他們會再拜訪商家，提醒他們一定要遵守法律，同時呼籲消費者不要為難商家，要買活的生猛海鮮回家。

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