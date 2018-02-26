華埠老字號專題：41年歷史中餐館悅利（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠有一家經營了41年的中餐館，老闆為何堅持做下去？餐館的招牌菜又是什麼？

位於Broadway夾Stockton街的悅利，是華埠少數開到凌晨的餐館，許多深夜才收工的人來晚飯宵夜。

老闆余泳心（阿Sam）說：”客人通常點椒鹽鮮魷，豆豉椒炒蜆 一碟青菜，就很開心了。”

余泳心1970年代從香港移民來美國，和家人一起經營悅利。

余泳心說：”我小時候就在餐館長大，我們在香港開餐館的，我14歲就出來做工，去酒樓做工，兜兜轉轉，最終還是在廚房工作。”

這天阿Sam親自下廚，示範做招牌菜椒鹽鮮魷，弄這道菜的秘訣是什麼？

余泳心說：”秘訣是上了粉之後，油一定要很紅很紅才放下去，粉不能太厚，太厚不好吃，粉要均勻。”

悅利今年踏入第42年，捱過了大地震和不景氣，只可惜從一開始和阿Sam一起經營這家餐館的家人相繼過世。

余泳心說：”最可惜我的姐姐、弟弟和哥哥，媽媽和爸爸都不在了，剩下我在這裡，和外甥兩人在這裡打理，還有伙計。”

阿Sam說，在舊金山華埠開餐館，最重要是有自己的特色，不少名人來幫襯過。

余泳心說：”我喜歡客人進來時說，很好吃，很好吃，這個反應驅使我很開心，我要繼續去做下去，直到我覺得累了，不想做為止。”

悅利以前天天開到凌晨3點，許多深夜食客是Broadway夜店的顧客，阿Sam說，夜總會相繼關閉，餐館宵夜的生意也淡了許多，所以幾年前開始縮短營業時間 。

興建中央地鐵以及修路工程，影響不少華埠商家的生意，悅利也不例外，他希望多些人支持華埠的小商業。

余泳心說：”不要因為地鐵工程而不來，如果你們不來的話，待地鐵工程完成之後，我們可能已經消失，已經走了。”

做了飲食業這麼多年，阿Sam分享烹飪小秘訣，他說，每下一匙鹽，就要放4分之1匙的糖，煮出來的味道會更好。

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