華埠老字號專題：41年歷史中餐館悅利（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠有一家經營了41年的中餐館,老闆為何堅持做下去?餐館的招牌菜又是什麼?

位於Broadway夾Stockton街的悅利,是華埠少數開到凌晨的餐館,許多深夜才收工的人來晚飯宵夜。

老闆余泳心(阿Sam)說:”客人通常點椒鹽鮮魷,豆豉椒炒蜆 一碟青菜,就很開心了。”

余泳心1970年代從香港移民來美國,和家人一起經營悅利。

余泳心說:”我小時候就在餐館長大,我們在香港開餐館的,我14歲就出來做工,去酒樓做工,兜兜轉轉,最終還是在廚房工作。”

這天阿Sam親自下廚,示範做招牌菜椒鹽鮮魷,弄這道菜的秘訣是什麼?

余泳心說:”秘訣是上了粉之後,油一定要很紅很紅才放下去,粉不能太厚,太厚不好吃,粉要均勻。”

悅利今年踏入第42年,捱過了大地震和不景氣,只可惜從一開始和阿Sam一起經營這家餐館的家人相繼過世。

余泳心說:”最可惜我的姐姐、弟弟和哥哥,媽媽和爸爸都不在了,剩下我在這裡,和外甥兩人在這裡打理,還有伙計。”

阿Sam說,在舊金山華埠開餐館,最重要是有自己的特色,不少名人來幫襯過。

余泳心說:”我喜歡客人進來時說,很好吃,很好吃,這個反應驅使我很開心,我要繼續去做下去,直到我覺得累了,不想做為止。”

悅利以前天天開到凌晨3點,許多深夜食客是Broadway夜店的顧客,阿Sam說,夜總會相繼關閉,餐館宵夜的生意也淡了許多,所以幾年前開始縮短營業時間 。

興建中央地鐵以及修路工程,影響不少華埠商家的生意,悅利也不例外,他希望多些人支持華埠的小商業。

余泳心說:”不要因為地鐵工程而不來,如果你們不來的話,待地鐵工程完成之後,我們可能已經消失,已經走了。”

做了飲食業這麼多年,阿Sam分享烹飪小秘訣,他說,每下一匙鹽,就要放4分之1匙的糖,煮出來的味道會更好。

