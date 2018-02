華埠老字號專題：印刷鋪見證華人文化傳統變遷（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠有一家印刷鋪經營了差不多40年,老闆見證了華人文化和傳統的變遷,從利是封的顏色看得出來。

位於Clay街花園角對面的可大印刷圖書工藝公司,一走進去就看到喜慶的顏色,創辦這家印刷店的謝德培已經退休,可是常常回來走走。

謝先生說,最初想到在華埠開印刷鋪,原因是本身是做印刷,最主要做請柬。

專做喜慶請柬,正是這家老字號的特色。

謝先生說:”其實可大的特色就是應節,結婚、滿月、生日,這裡有得做,日曆、月曆、利是封,就是迎合中國人的傳統節日,我們真的迎合各種人,傳統的、新潮的,隨便看。”

謝先生在香港時已經從事印刷業,他說自己是個重視中國傳統的人,來到舊金山這個華洋共處的城市,要維持一盤傳統的生意很不容易,以利是封為例。

謝先生說:”以前的利是封全是傳統的,現在沒有人肯做傳統的利是封,現在不同了,比如好像這些,你怎會想得到藍色、淺藍色,思想這事情時都經過鬥爭的,中國人傳統是大紅大紫,怎會藍色和黑色,就偏偏很好賣。”

可大印刷的顧客有來自外州的,本地顧客也很多,老闆說,外州的顧客較重傳統,利是封都要紅色的,而灣區本地的客人,思想較開放,喜歡新穎的事物。

謝先生說:”去年新潮利是封很少,一來貨馬上搶購一空,今年再做多些試試看,都是不夠膽的,我們都是傳統的人。”

除了利是封,結婚請柬也出現不少變化,從前一定是紅色,現在幾乎什麼顏色都有。

去年年底,不少華埠老字號結束營業,原因是下一代不想做下去,而可大印刷公司雖然謝老闆已經退休,可是他的兒子接手做,使這家老字號可以延續下去。

