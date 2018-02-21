華埠老字號專題：印刷鋪見證華人文化傳統變遷（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠有一家印刷鋪經營了差不多40年，老闆見證了華人文化和傳統的變遷，從利是封的顏色看得出來。

位於Clay街花園角對面的可大印刷圖書工藝公司，一走進去就看到喜慶的顏色，創辦這家印刷店的謝德培已經退休，可是常常回來走走。

謝先生說，最初想到在華埠開印刷鋪，原因是本身是做印刷，最主要做請柬。

專做喜慶請柬，正是這家老字號的特色。

謝先生說：”其實可大的特色就是應節，結婚、滿月、生日，這裡有得做，日曆、月曆、利是封，就是迎合中國人的傳統節日，我們真的迎合各種人，傳統的、新潮的，隨便看。”

謝先生在香港時已經從事印刷業，他說自己是個重視中國傳統的人，來到舊金山這個華洋共處的城市，要維持一盤傳統的生意很不容易，以利是封為例。

謝先生說：”以前的利是封全是傳統的，現在沒有人肯做傳統的利是封，現在不同了，比如好像這些，你怎會想得到藍色、淺藍色，思想這事情時都經過鬥爭的，中國人傳統是大紅大紫，怎會藍色和黑色，就偏偏很好賣。”

可大印刷的顧客有來自外州的，本地顧客也很多，老闆說，外州的顧客較重傳統，利是封都要紅色的，而灣區本地的客人，思想較開放，喜歡新穎的事物。

謝先生說：”去年新潮利是封很少，一來貨馬上搶購一空，今年再做多些試試看，都是不夠膽的，我們都是傳統的人。”

除了利是封，結婚請柬也出現不少變化，從前一定是紅色，現在幾乎什麼顏色都有。

去年年底，不少華埠老字號結束營業，原因是下一代不想做下去，而可大印刷公司雖然謝老闆已經退休，可是他的兒子接手做，使這家老字號可以延續下去。

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