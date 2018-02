華埠老字號專題：過百年歷史臘味店茂利（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

1856年,加州的淘金熱開始了不久,加州剛剛成為美國第31個州,南北戰爭還沒有發生,這個時候,在舊金山華埠就有了一家臘味店,叫做茂利臘味,這家老字號到今天還屹立不倒,生意還很好,這家臘味店的老闆娘受訪,告訴我們什麼是靚臘味。

每天清晨7點左右,Lian Lee李太太就在位於Commercial街的臘味店打點一切,準備開舖。

製臘味工序繁多,洗肉、切肉、醃肉,再放進焗爐,這個古老的風爐,是用水泥造成的,天然透風。

李太太說:”一粒火種,沒有熱力怎麼會乾呢?即使有風也需要熱風。”

臘肉在爐裡用熱風乾六成後,還要掛起來徹底風乾。

李太太來自廣東,移民來美後在這裡讀書,結婚生子,做家庭主婦時就已經來臘味店幫手,現在3個兒子都長大成人,李太太就全身投入打理臘味店的生意,茂利臘味店的網站寫著這家店始於1856年。

李太太說:”茂利是一個人的名字,我聽說,我們是第五,六代,我是第五代,兒子是第六代,(是同一個家庭經營的?)是親戚,一代一代傳下來的,一個家族,最早的親戚叫茂利,我聽說是幾兄弟一起開的,然後傳給一個哥哥或弟弟,然後傳給舅母,他的姑丈交給舅母,舅母再傳給我們,我們現在退休就交給兒子。”

做臘味這麼多年,李太太認為什麼才算是好臘味?

李太太說:”斤兩準就是靚,材料好靚就味道好,豬肉來到要洗,洗完之後切,切完之後醃,醃完之後入爐,入完爐立刻賣,就是靚。”

如何做到臘味又好味又衛生呢?

李太太說:”你有90分,要洗,最重要是乾淨,豬肉回來後要先洗,然後切,切完之後再洗,洗幾次,好多種洗法,用熱水洗,用冷水洗,這樣才爽脆。”

李太太每天都親手洗肉和清除油脂,一雙手經常油膩膩的。

李太太說:”油膩對一雙手還有益,不用塗潤膚膏。”

店裡賣各式各樣的臘味,臘肉調味用鹽、糖和酒,不同的酒,做出不同味道的臘肉。

鴨腎要用鹽醃兩天才風乾,李太太說,不要看它小小的,要做一個臘鴨腎很花功夫。

李太太說:”一隻鴨有一個鴨腎,一個鴨腎開兩邊,然後去掉筋和油脂,才開始醃,要花許多心機,許多時間才弄出一個臘鴨腎。”

北風起,吃臘味,每年中秋過後臘味生意特別好。

李太太說:”過了8月15就開始吹北風,最靚是11月的風,很冷很冷的風就最靚,(所以這段時間你們就最忙?)是呀,這個時候臘味最香。”

至於每年什麼時節最忙碌?李太太說:”農曆新年和聖誕節,這兩個節日最忙,(為什麼聖誕節都忙碌?)送禮嘛,(聖誕節送臘味?)華人最喜歡臘味,寓意長久,“臘長”嘛,臘腸代表長久,臘肉代表家肥屋潤,中國人最喜歡的。”

夜幕低垂,臘味店仍然好忙,來自不同地方的客人,都想買到靚臘味回家,臘肉是風乾的生肉,一定要煮熟,老闆娘教,煮飯時剛剛水滾時,放臘肉在米飯上面,飯熟後就剛剛好了。”

