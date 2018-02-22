華埠老字號專題：過百年歷史臘味店茂利（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

1856年，加州的淘金熱開始了不久，加州剛剛成為美國第31個州，南北戰爭還沒有發生，這個時候，在舊金山華埠就有了一家臘味店，叫做茂利臘味，這家老字號到今天還屹立不倒，生意還很好，這家臘味店的老闆娘受訪，告訴我們什麼是靚臘味。

每天清晨7點左右，Lian Lee李太太就在位於Commercial街的臘味店打點一切，準備開舖。

製臘味工序繁多，洗肉、切肉、醃肉，再放進焗爐，這個古老的風爐，是用水泥造成的，天然透風。

李太太說：”一粒火種，沒有熱力怎麼會乾呢？即使有風也需要熱風。”

臘肉在爐裡用熱風乾六成後，還要掛起來徹底風乾。

李太太來自廣東，移民來美後在這裡讀書，結婚生子，做家庭主婦時就已經來臘味店幫手，現在3個兒子都長大成人，李太太就全身投入打理臘味店的生意，茂利臘味店的網站寫著這家店始於1856年。

李太太說：”茂利是一個人的名字，我聽說，我們是第五，六代，我是第五代，兒子是第六代，（是同一個家庭經營的？）是親戚，一代一代傳下來的，一個家族，最早的親戚叫茂利，我聽說是幾兄弟一起開的，然後傳給一個哥哥或弟弟，然後傳給舅母，他的姑丈交給舅母，舅母再傳給我們，我們現在退休就交給兒子。”

做臘味這麼多年，李太太認為什麼才算是好臘味？

李太太說：”斤兩準就是靚，材料好靚就味道好，豬肉來到要洗，洗完之後切，切完之後醃，醃完之後入爐，入完爐立刻賣，就是靚。”

如何做到臘味又好味又衛生呢？

李太太說：”你有90分，要洗，最重要是乾淨，豬肉回來後要先洗，然後切，切完之後再洗，洗幾次，好多種洗法，用熱水洗，用冷水洗，這樣才爽脆。”

李太太每天都親手洗肉和清除油脂，一雙手經常油膩膩的。

李太太說：”油膩對一雙手還有益，不用塗潤膚膏。”

店裡賣各式各樣的臘味，臘肉調味用鹽、糖和酒，不同的酒，做出不同味道的臘肉。

鴨腎要用鹽醃兩天才風乾，李太太說，不要看它小小的，要做一個臘鴨腎很花功夫。

李太太說：”一隻鴨有一個鴨腎，一個鴨腎開兩邊，然後去掉筋和油脂，才開始醃，要花許多心機，許多時間才弄出一個臘鴨腎。”

北風起，吃臘味，每年中秋過後臘味生意特別好。

李太太說：”過了8月15就開始吹北風，最靚是11月的風，很冷很冷的風就最靚，（所以這段時間你們就最忙？）是呀，這個時候臘味最香。”

至於每年什麼時節最忙碌？李太太說：”農曆新年和聖誕節，這兩個節日最忙，（為什麼聖誕節都忙碌？）送禮嘛，（聖誕節送臘味？）華人最喜歡臘味，寓意長久，“臘長”嘛，臘腸代表長久，臘肉代表家肥屋潤，中國人最喜歡的。”

夜幕低垂，臘味店仍然好忙，來自不同地方的客人，都想買到靚臘味回家，臘肉是風乾的生肉，一定要煮熟，老闆娘教，煮飯時剛剛水滾時，放臘肉在米飯上面，飯熟後就剛剛好了。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。