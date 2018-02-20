華埠老字號專題：寶謙昌鍾氏夫婦恩愛故事（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

本台兩年前製作第一輯華埠老字號專題報導，講述8家各行各業老字號的故事，其實，華埠有許多老字號經過幾十年時間，創業者仍然守著他們的生意，也有部分老字號因為老闆年事已高而決定關閉，本台今年製作新一輯的專題報導，走訪另外8家老字號。

本集華埠老字號會講講寶謙昌，雖然這家老店已經結束營業，可是老闆鍾先生和鍾太太，是將花旗參引進灣區的重要人物，本集會講及這對恩愛夫婦的故事，還會帶大家見識一萬元一磅的野山花旗參。

鍾北謙和太太林寶玉結婚60多年，兩人都年過90，平常喜歡在家看電視，鍾先生和鍾太太都是中國來美的留學生，兩人在柏克萊加大認識，結婚後育有3名子女。

鍾先生是個文人，曾經在報館工作，鍾太太婚後在家照顧兒女，為了養家，鍾太太鼓勵丈夫轉行做生意。

1956年，兩夫婦在舊金山華埠接手經營一家叫做安寧堂的藥材鋪。

鍾太太說：”我們對藥材又不懂，不過老伯好好談又好友善，結果由他那邊很便宜的價錢買回來，我和鍾先生開始做藥材生意，完全是新的事物，我們從頭開始學，兩人一起學。”

藥材舖生意蒸蒸日上，幾年之後，鍾先生和太太開了寶謙昌。

鍾先生說：”這個名字呢，她的名字是林寶玉，寶是她的名字，謙就是鍾北謙，所以是淑女優先，女人第一。”

鍾太太說：”他很謙虛，他說是我創始的，所以用我的名字做頭，他做第二。”

寶謙昌一開始時賣雜貨，代理過枇杷膏和萬金油等知名品牌，後來又代理南韓高麗參，為何賣花旗參，原來是機緣巧合。

鍾先生和鍾太太的小兒子鍾明期說：”賣花旗參因為很巧，有農民找我的父母，不知是否因為有遊客來我們舊金山的舖頭，看到我們賣人參，他們說剛巧我們也是種參的，在美國，問我們有沒有興趣賣，就開始寄一些參來，我父母的舖頭試賣。”

鍾明期說，小時候寶謙昌就好像他們第二個家，三兄弟姊妹在華埠讀書，放學後在舖頭吃完晚飯才回家，星期日一家人去華埠聖馬利教堂望彌撒。

鍾明期在父母年老退休後，幫忙打理舖頭的生意，對於花旗參也很有認識。

鍾明期說：”野山參較輕，因為它要靠自己去找水分，什麼地方有水分，就向著那個地方才種得出來。”

店內有野山花旗參索價一萬元一磅，為何這麼貴呢？

鍾明期說：”這是正野山樹林貨，差不多一萬元一磅，許多年才種得出這麼大條，它還有參鬚，就知道它真是真正野山參，因為它的尾有珠，要種幾十年，這麼大枝要種幾十年，平常的野山花旗參，大概8年到10年左右，這些特別大枝，幾十年才種得出，你看到它一粒一粒的很輕身。”

在舊金山生意難做，鍾家決定結束寶謙昌的生意，把舖位租給來自中國的同行商家，1月5號，這個幾十年的招牌拆下來。

鍾明期說：”這是第一個客人來買東西，1937年的一元鈔票，1959年我父母開寶謙昌，第一個鋪位。”

鍾明期小心保留這張鈔票，給父母做個紀念。

鍾太太說：”做寶謙昌一直很順利，我知道不單是我們的努力，我們是天主教徒，我們相信上頭有幫助我們，許多人在金山捱得很辛苦，也沒法子成功，沒法子出息，不是捱就可以成功。”

今年96歲的鍾先生，習慣天天用野山花旗參泡茶，他的兒女認為，這是父親保持長壽的秘訣。

鍾明期說：”鍾先生天天都吃，這些可以用來燉雞湯或泡茶，不過這些大枝，多數用來泡茶或煲湯之後，把參片也吃掉，切片來吃。”

鍾明期說：”我常常和我爸爸開玩笑，他吃花旗參，他是最好的廣告。”

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