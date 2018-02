華埠老字號專題：寶謙昌鍾氏夫婦恩愛故事（視頻）

By

本台兩年前製作第一輯華埠老字號專題報導,講述8家各行各業老字號的故事,其實,華埠有許多老字號經過幾十年時間,創業者仍然守著他們的生意,也有部分老字號因為老闆年事已高而決定關閉,本台今年製作新一輯的專題報導,走訪另外8家老字號。

本集華埠老字號會講講寶謙昌,雖然這家老店已經結束營業,可是老闆鍾先生和鍾太太,是將花旗參引進灣區的重要人物,本集會講及這對恩愛夫婦的故事,還會帶大家見識一萬元一磅的野山花旗參。

鍾北謙和太太林寶玉結婚60多年,兩人都年過90,平常喜歡在家看電視,鍾先生和鍾太太都是中國來美的留學生,兩人在柏克萊加大認識,結婚後育有3名子女。

鍾先生是個文人,曾經在報館工作,鍾太太婚後在家照顧兒女,為了養家,鍾太太鼓勵丈夫轉行做生意。

1956年,兩夫婦在舊金山華埠接手經營一家叫做安寧堂的藥材鋪。

鍾太太說:”我們對藥材又不懂,不過老伯好好談又好友善,結果由他那邊很便宜的價錢買回來,我和鍾先生開始做藥材生意,完全是新的事物,我們從頭開始學,兩人一起學。”

藥材舖生意蒸蒸日上,幾年之後,鍾先生和太太開了寶謙昌。

鍾先生說:”這個名字呢,她的名字是林寶玉,寶是她的名字,謙就是鍾北謙,所以是淑女優先,女人第一。”

鍾太太說:”他很謙虛,他說是我創始的,所以用我的名字做頭,他做第二。”

寶謙昌一開始時賣雜貨,代理過枇杷膏和萬金油等知名品牌,後來又代理南韓高麗參,為何賣花旗參,原來是機緣巧合。

鍾先生和鍾太太的小兒子鍾明期說:”賣花旗參因為很巧,有農民找我的父母,不知是否因為有遊客來我們舊金山的舖頭,看到我們賣人參,他們說剛巧我們也是種參的,在美國,問我們有沒有興趣賣,就開始寄一些參來,我父母的舖頭試賣。”

鍾明期說,小時候寶謙昌就好像他們第二個家,三兄弟姊妹在華埠讀書,放學後在舖頭吃完晚飯才回家,星期日一家人去華埠聖馬利教堂望彌撒。

鍾明期在父母年老退休後,幫忙打理舖頭的生意,對於花旗參也很有認識。

鍾明期說:”野山參較輕,因為它要靠自己去找水分,什麼地方有水分,就向著那個地方才種得出來。”

店內有野山花旗參索價一萬元一磅,為何這麼貴呢?

鍾明期說:”這是正野山樹林貨,差不多一萬元一磅,許多年才種得出這麼大條,它還有參鬚,就知道它真是真正野山參,因為它的尾有珠,要種幾十年,這麼大枝要種幾十年,平常的野山花旗參,大概8年到10年左右,這些特別大枝,幾十年才種得出,你看到它一粒一粒的很輕身。”

在舊金山生意難做,鍾家決定結束寶謙昌的生意,把舖位租給來自中國的同行商家,1月5號,這個幾十年的招牌拆下來。

鍾明期說:”這是第一個客人來買東西,1937年的一元鈔票,1959年我父母開寶謙昌,第一個鋪位。”

鍾明期小心保留這張鈔票,給父母做個紀念。

鍾太太說:”做寶謙昌一直很順利,我知道不單是我們的努力,我們是天主教徒,我們相信上頭有幫助我們,許多人在金山捱得很辛苦,也沒法子成功,沒法子出息,不是捱就可以成功。”

今年96歲的鍾先生,習慣天天用野山花旗參泡茶,他的兒女認為,這是父親保持長壽的秘訣。

鍾明期說:”鍾先生天天都吃,這些可以用來燉雞湯或泡茶,不過這些大枝,多數用來泡茶或煲湯之後,把參片也吃掉,切片來吃。”

鍾明期說:”我常常和我爸爸開玩笑,他吃花旗參,他是最好的廣告。”

