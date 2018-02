華埠老字號專題：婚紗旗袍店龍子行（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

在舊金山華埠有36年歷史的龍子行,專門為客人設計和度身定做婚紗旗袍,老闆兩夫婦都來自香港,對穿衣服很有研究,怎樣穿衣服才好看呢?

龍子行老闆譚紀任和太太蕭宏平在香港相識、結婚,1974年投資移民來美國,開了一家國貨公司,後來開服裝公司,1982年在Clay街開龍子行,一直做到現在。

1950年代中國解放後,譚紀任去到香港入行做裁縫,後來從事洋服和女裝的設計裁剪。

譚紀任說:” 到了香港,由於環境上的問題 ,在中環有朋友介紹我進去一家服裝公司,由那時候開始在那兒做了幾年,才自己出來闖。”

而蕭宏平從小就喜歡畫畫,還為洋娃娃設計衣服。

蕭宏平說:”讀中學時就去學車衣服,中學時又有一個朋友,很偶然的機會下,進了香港時裝設計學校,當時我的職業不是時裝設計,可是出於興趣,我一直讀到畢業。”

沒想到這份興趣,成為了譚太太終身的職業,她也有份為今屆全美華埠小姐選美其中一位參賽佳麗設計旗袍。

這麼多年來,這家老字號為不少選美佳麗設計旗袍,鄭家燕(Nancy Jang)在1992年全美華埠小姐選美中,當選舊金山華埠小姐,當年的參賽旗袍是譚太太設計的,鄭家燕現在仍然回來訂做旗袍,參加華埠小姐加冕的宴會。

這30多年來,旗袍的設計出現不少變化,傳統的旗袍應該是怎樣的?

蕭宏平說:”這裡是斜襟,這邊開拉鍊,旗袍領口,兩邊開叉,這是最傳統的旗袍,現在愛美的小姐喜歡這裡通紗,由於通紗,所以拉鍊在後面。”

譚紀任請師傅在店裡為客人縫製服裝,他說做了這行多年,一直記著一句八字箴言:”我們學這一行有八個字,就是身材各異,裁剪不同,這八個字是我的名言,我的師父教落的名言,每個人的身材都不同,你要把衣服套在客人身上,看下去自然,即使有不同的身材,都要改變到很自然,穿起來,人家看起來很有美感。”

蕭宏平說:”旗袍要穿出自己的風格,婚紗其實道理一樣,每個人有自己的氣質,有不同的表現,我覺得衣服要適合自己,還有自己要喜歡,如果自己鍾意,穿起來會有自信。

不管衣服有多漂亮,穿上身上美不美是一門學問,譚先生常常提醒客人,要有良好的姿勢,腰背挺直,穿衣服才好看。

