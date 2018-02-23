華埠老字號專題：婚紗旗袍店龍子行（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

在舊金山華埠有36年歷史的龍子行，專門為客人設計和度身定做婚紗旗袍，老闆兩夫婦都來自香港，對穿衣服很有研究，怎樣穿衣服才好看呢？

龍子行老闆譚紀任和太太蕭宏平在香港相識、結婚，1974年投資移民來美國，開了一家國貨公司，後來開服裝公司，1982年在Clay街開龍子行，一直做到現在。

1950年代中國解放後，譚紀任去到香港入行做裁縫，後來從事洋服和女裝的設計裁剪。

譚紀任說：” 到了香港，由於環境上的問題 ，在中環有朋友介紹我進去一家服裝公司，由那時候開始在那兒做了幾年，才自己出來闖。”

而蕭宏平從小就喜歡畫畫，還為洋娃娃設計衣服。

蕭宏平說：”讀中學時就去學車衣服，中學時又有一個朋友，很偶然的機會下，進了香港時裝設計學校，當時我的職業不是時裝設計，可是出於興趣，我一直讀到畢業。”

沒想到這份興趣，成為了譚太太終身的職業，她也有份為今屆全美華埠小姐選美其中一位參賽佳麗設計旗袍。

這麼多年來，這家老字號為不少選美佳麗設計旗袍，鄭家燕（Nancy Jang）在1992年全美華埠小姐選美中，當選舊金山華埠小姐，當年的參賽旗袍是譚太太設計的，鄭家燕現在仍然回來訂做旗袍，參加華埠小姐加冕的宴會。

這30多年來，旗袍的設計出現不少變化，傳統的旗袍應該是怎樣的？

蕭宏平說：”這裡是斜襟，這邊開拉鍊，旗袍領口，兩邊開叉，這是最傳統的旗袍，現在愛美的小姐喜歡這裡通紗，由於通紗，所以拉鍊在後面。”

譚紀任請師傅在店裡為客人縫製服裝，他說做了這行多年，一直記著一句八字箴言：”我們學這一行有八個字，就是身材各異，裁剪不同，這八個字是我的名言，我的師父教落的名言，每個人的身材都不同，你要把衣服套在客人身上，看下去自然，即使有不同的身材，都要改變到很自然，穿起來，人家看起來很有美感。”

蕭宏平說：”旗袍要穿出自己的風格，婚紗其實道理一樣，每個人有自己的氣質，有不同的表現，我覺得衣服要適合自己，還有自己要喜歡，如果自己鍾意，穿起來會有自信。

不管衣服有多漂亮，穿上身上美不美是一門學問，譚先生常常提醒客人，要有良好的姿勢，腰背挺直，穿衣服才好看。

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