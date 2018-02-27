華埠老字號專題：開店94年的東亞餅家（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

本集華埠老字號走訪了有94年歷史的東亞餅家，1996年時任總統的克林頓光顧過這家老字號餅家，他買了什麼糕餅？這家老字號有什麼特色？

記者採訪東亞餅家這天是今年1月，距離中秋節還有幾個月，可是顧客來就是想買月餅，1996年前總統克林頓突然造訪舊金山華埠，專程來到東亞餅家，當時臨近中秋節。

東亞餅家老闆關賢偉說：”他喜歡我們的月餅，他特別來買蓮蓉月餅，他聽說很好吃，所以來試試，試過後買了一箱回去，給白宮的人吃。”

關賢偉是東亞餅家的老闆，從小就學會做餅。

關賢偉說：”做老闆如果不會做餅，就不如不做，因為是小生意，不是大生意。”

這家在Grant街夾Commercial街街角的餅家，歷史悠久。

關賢偉說：”1924年開始，早過美國經濟大蕭條和第二次世界大戰，所以從前許多東西都在這裡做的，因為第二次世界大戰什麼地方都沒有，中國也不能去，辦什麼也不可以，所以什麼東西都在這裡弄的，所以這是最老的餅家，94年了。”

這裡有中式糕點，而最出名的是各款中式甜餅，蓮蓉、豆沙、餡料、餅皮都是這裡做的。

除了月餅受歡迎之外，婚嫁用的龍鳳禮餅也很有名，關賢偉從南美洲移民來美國，小時候在餅鋪長大，他幾歲開始學做餅呢？

關賢偉說：”我都忘記了，很久很久以前，小時候我們在南美都開餅家，爸媽在南美開過餅舖，親戚、伯父都是開餅舖的，玩玩下就懂了。”

32年前，關賢偉從創辦東亞餅家，姓李的家族買了東亞餅家，接手做下去，馳名的月餅和咖啡糖蛋糕的做法，都承傳秘方。

關賢偉說：”我們32年前開始接手，可是從前的師傅繼續做，所以我們都曉得從前的東西，食譜，所有東西，所有秘方都是一樣的，直到師傅們退休，我們還是繼續下去，由1924年開始，許多食譜都是秘密。”

除了秘密食譜之外，關賢偉認為，做餅最重要的秘訣是什麼？

關賢偉說：”最緊要用心，最要緊是用心機去做，我們在外國長大的人，都是’use your heart, do it right’，做這行，除非你不用心去做，如果要做得好，一定要花時間和心思，還有愛心。”

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