華埠老字號專題：開店94年的東亞餅家（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本集華埠老字號走訪了有94年歷史的東亞餅家,1996年時任總統的克林頓光顧過這家老字號餅家,他買了什麼糕餅?這家老字號有什麼特色?

記者採訪東亞餅家這天是今年1月,距離中秋節還有幾個月,可是顧客來就是想買月餅,1996年前總統克林頓突然造訪舊金山華埠,專程來到東亞餅家,當時臨近中秋節。

東亞餅家老闆關賢偉說:”他喜歡我們的月餅,他特別來買蓮蓉月餅,他聽說很好吃,所以來試試,試過後買了一箱回去,給白宮的人吃。”

關賢偉是東亞餅家的老闆,從小就學會做餅。

關賢偉說:”做老闆如果不會做餅,就不如不做,因為是小生意,不是大生意。”

這家在Grant街夾Commercial街街角的餅家,歷史悠久。

關賢偉說:”1924年開始,早過美國經濟大蕭條和第二次世界大戰,所以從前許多東西都在這裡做的,因為第二次世界大戰什麼地方都沒有,中國也不能去,辦什麼也不可以,所以什麼東西都在這裡弄的,所以這是最老的餅家,94年了。”

這裡有中式糕點,而最出名的是各款中式甜餅,蓮蓉、豆沙、餡料、餅皮都是這裡做的。

除了月餅受歡迎之外,婚嫁用的龍鳳禮餅也很有名,關賢偉從南美洲移民來美國,小時候在餅鋪長大,他幾歲開始學做餅呢?

關賢偉說:”我都忘記了,很久很久以前,小時候我們在南美都開餅家,爸媽在南美開過餅舖,親戚、伯父都是開餅舖的,玩玩下就懂了。”

32年前,關賢偉從創辦東亞餅家,姓李的家族買了東亞餅家,接手做下去,馳名的月餅和咖啡糖蛋糕的做法,都承傳秘方。

關賢偉說:”我們32年前開始接手,可是從前的師傅繼續做,所以我們都曉得從前的東西,食譜,所有東西,所有秘方都是一樣的,直到師傅們退休,我們還是繼續下去,由1924年開始,許多食譜都是秘密。”

除了秘密食譜之外,關賢偉認為,做餅最重要的秘訣是什麼?

關賢偉說:”最緊要用心,最要緊是用心機去做,我們在外國長大的人,都是’use your heart, do it right’,做這行,除非你不用心去做,如果要做得好,一定要花時間和心思,還有愛心。”

