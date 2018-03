華埠老字號專題：手工藝禮品店文興公司（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

本集華埠老字號的鏡頭,從食物轉到工藝品,舊金山華埠Grant街有許多出售手工藝品的公司,其中一家老店有將近50年歷史,從開店做到現在的老闆,與我們分享幾件他珍藏的非賣品。

區國雄是文興公司的老闆,他說:”文興在廣州開業,搬到香港,從香港延展來美國,在美國都有50多年歷史,1960年代移民來美,一路開業,在Grant街這個位置開了大約48年,我們主要以工藝品進口居多,以前可以賣象牙。”

加州1970年代開始立法禁賣象牙,現在全美國也禁止買賣象牙的交易活動,未禁象牙之前,區國雄有機會回到中國採購工藝品。

區國雄說:”1970年我第一次以華僑身份去參加交易會,當時正值文化大革命,慶幸拿到一個紅衛兵,一個象牙做的紅衛兵,在70年代象牙手工藝品在中國大陸算是精製品,只有上海、北京和廣州有人做象牙,其他地方沒有。”

上世紀七十年代是這家老字號的全盛時期。

區國雄說:”當年70年代,華埠整條Grant街都以賣手工藝品為主,當年進口中國貨較困難,因為(中美關係)未正常化,加上出入境條例,所以返中國買貨都很困難,所以我們成為中間人。”

區國雄回憶70、80年代,整個華埠很昇平,直至1989年大地震之後,通往華埠的480公路拆除,華埠一路走下坡,從前晚上11、12點仍然有許多人逛街,現在6點過後,街上已經很少人。

而手工藝品生意這些年間也逐漸式微。

區國雄說:”即使不禁象牙,這行業也是式微,學雕象牙和學雕工藝品,不是一朝一夕,要上山學藝,以前要拜師,拜師教你,可是現在高端生活社會,誰會去拜師 拜師5、6年,沒有薪酬,找誰去做。”

守著這個舖頭差不多50年,區國雄也打算退休。

區國雄說:”我中學畢業出來,就在公司這裡工作,我今年已經71歲,還待何時,自己的兒女,又沒有興趣從事這行業,他們有自己的專業,(你還有什麼想補充?關於華埠的老字號)老字號 ,沒有什麼可說的,已經幾十年了,等結業吧。”

雖然打算結業,可是這位老闆一講到自己的珍藏就很自豪,剛才講過紅衛兵象牙公仔,這個平凡的小木箱又是什麼呢?

區國雄說:”這個盒子是當年紅衛兵的生活箱,天天提著它,去什麼地方示威,把肥皂、面膏放在裡面。”

還有這幾個石灣公仔,區國雄說:”我做了幾十年工藝品生意,難得有機會買得到原著,都好歡喜。”

布袋和尚、排骨仙、東道達摩和坐瓜和尚,都是區國雄的私人珍藏。

區國雄說:”在這裡附近有許多收藏家想我割愛,我不捨得。”

生意不如從前,華埠也今非昔比,可是看著前人做的藝術精品,顏色和神情都沒有改變,成為老店老闆一種心靈慰藉。

