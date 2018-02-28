華埠老字號專題：手工藝禮品店文興公司（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

本集華埠老字號的鏡頭，從食物轉到工藝品，舊金山華埠Grant街有許多出售手工藝品的公司，其中一家老店有將近50年歷史，從開店做到現在的老闆，與我們分享幾件他珍藏的非賣品。

區國雄是文興公司的老闆，他說：”文興在廣州開業，搬到香港，從香港延展來美國，在美國都有50多年歷史，1960年代移民來美，一路開業，在Grant街這個位置開了大約48年，我們主要以工藝品進口居多，以前可以賣象牙。”

加州1970年代開始立法禁賣象牙，現在全美國也禁止買賣象牙的交易活動，未禁象牙之前，區國雄有機會回到中國採購工藝品。

區國雄說：”1970年我第一次以華僑身份去參加交易會，當時正值文化大革命，慶幸拿到一個紅衛兵，一個象牙做的紅衛兵，在70年代象牙手工藝品在中國大陸算是精製品，只有上海、北京和廣州有人做象牙，其他地方沒有。”

上世紀七十年代是這家老字號的全盛時期。

區國雄說：”當年70年代，華埠整條Grant街都以賣手工藝品為主，當年進口中國貨較困難，因為（中美關係）未正常化，加上出入境條例，所以返中國買貨都很困難，所以我們成為中間人。”

區國雄回憶70、80年代，整個華埠很昇平，直至1989年大地震之後，通往華埠的480公路拆除，華埠一路走下坡，從前晚上11、12點仍然有許多人逛街，現在6點過後，街上已經很少人。

而手工藝品生意這些年間也逐漸式微。

區國雄說：”即使不禁象牙，這行業也是式微，學雕象牙和學雕工藝品，不是一朝一夕，要上山學藝，以前要拜師，拜師教你，可是現在高端生活社會，誰會去拜師 拜師5、6年，沒有薪酬，找誰去做。”

守著這個舖頭差不多50年，區國雄也打算退休。

區國雄說：”我中學畢業出來，就在公司這裡工作，我今年已經71歲，還待何時，自己的兒女，又沒有興趣從事這行業，他們有自己的專業，（你還有什麼想補充？關於華埠的老字號）老字號 ，沒有什麼可說的，已經幾十年了，等結業吧。”

雖然打算結業，可是這位老闆一講到自己的珍藏就很自豪，剛才講過紅衛兵象牙公仔，這個平凡的小木箱又是什麼呢？

區國雄說：”這個盒子是當年紅衛兵的生活箱，天天提著它，去什麼地方示威，把肥皂、面膏放在裡面。”

還有這幾個石灣公仔，區國雄說：”我做了幾十年工藝品生意，難得有機會買得到原著，都好歡喜。”

布袋和尚、排骨仙、東道達摩和坐瓜和尚，都是區國雄的私人珍藏。

區國雄說：”在這裡附近有許多收藏家想我割愛，我不捨得。”

生意不如從前，華埠也今非昔比，可是看著前人做的藝術精品，顏色和神情都沒有改變，成為老店老闆一種心靈慰藉。

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