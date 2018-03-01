華埠老字號專題：40多年歷史風箏專門店（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

在舊金山華埠Grant街夾Sacramento街有一家專門賣風箏的店，本台記者帶大家認識這家老店的故事。

風箏店老闆張啟智這一天忙裡抽空，和記者去到Marina的草地放風箏，這日剛巧好熱和無風，風箏很難飛得高。

張啟智是Chinatown Kites Shop的老闆，他本身在柏克萊加大畢業，從前在大藥廠工作，又做過生意，直到1990年代中期，張啟智的父親退休，張啟智就接手經營風箏店，一做就是20多年，說起這家老字號，也有40多年歷史。

張啟智說：”我們這個店從1971年到現在，81，91，01，11，40多年了，在華埠本來是新店，現在變成老店之一了，當初的時候你開個店，第一你要有個特色，不然大家都一樣都賣紀念品，遊客就看煩啦。”

上世紀七十年代，中國剛開放，大家對於從中國進口的風箏都很感興趣。

張啟智說：”傳統的風箏，很多年，多少代都沒有變化，中國開放的時候，大家看新鮮，現在的話不行了，現在大家都看厭了，美國人喜新厭舊。”

生產傳統風箏的手藝也漸漸失傳,，從前中國鄉村農民有空時就動手做風箏，做這類風箏要將竹子削成幼條，加熱，然後弄成風箏的骨架，再用繩子綁起來，很花功夫。

張啟智說：”要很有耐性，以前在鄉下沒有事可以做，現在年輕人不做，老的人去世，他們去世了，誰來做呢？沒有人做。”

取而代之的是美國設計的風箏，張啟智說美國在創意方面領先，設計出來的風箏輕而堅固，耐用之餘，在顏色和包裝方面都更勝一籌，這個是四線風箏，在室內也飛得起。

張啟智說，小時候父親開店忙碌，沒有時間陪他放風箏，都是他自己學怎樣放風箏的。

張啟智說：”其實放風箏很好，換換環境，呼吸新鮮空氣，一般都是全家，這個環境很好呀。”

不過，幫襯風箏店的華裔不多，而幫襯的顧客之中，有人祖孫三代都來買風箏。

張啟智說：”他爺爺在這裡買風箏，爸爸買風箏，現在爸爸開著兒子，坐在肩膀上跟我講，他說他小時候這麼大來你們店，所以聽起來很安慰。”

張啟智已經80多歲，還未打算退休。

張啟智說：”我想你有活動的話，就像機器，機器可以轉，要是停下來就生鏽啦，就報廢了。”



放風箏，要找個空曠，沒有架空電線的地方，張啟智建議到海邊的空地，這位風箏店老闆說，風箏飛得高過100呎，越過樹木和房屋的高度，就可以越飛越高。

華埠老字號的老闆有一個共同點，就是敬業樂業，將他們的時間和心血貢獻給屬於他們的一片小天地，以及他們的客人。

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