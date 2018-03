華埠老字號專題：40多年歷史風箏專門店（視頻）

By

在舊金山華埠Grant街夾Sacramento街有一家專門賣風箏的店,本台記者帶大家認識這家老店的故事。

風箏店老闆張啟智這一天忙裡抽空,和記者去到Marina的草地放風箏,這日剛巧好熱和無風,風箏很難飛得高。

張啟智是Chinatown Kites Shop的老闆,他本身在柏克萊加大畢業,從前在大藥廠工作,又做過生意,直到1990年代中期,張啟智的父親退休,張啟智就接手經營風箏店,一做就是20多年,說起這家老字號,也有40多年歷史。

張啟智說:”我們這個店從1971年到現在,81,91,01,11,40多年了,在華埠本來是新店,現在變成老店之一了,當初的時候你開個店,第一你要有個特色,不然大家都一樣都賣紀念品,遊客就看煩啦。”

上世紀七十年代,中國剛開放,大家對於從中國進口的風箏都很感興趣。

張啟智說:”傳統的風箏,很多年,多少代都沒有變化,中國開放的時候,大家看新鮮,現在的話不行了,現在大家都看厭了,美國人喜新厭舊。”

生產傳統風箏的手藝也漸漸失傳,,從前中國鄉村農民有空時就動手做風箏,做這類風箏要將竹子削成幼條,加熱,然後弄成風箏的骨架,再用繩子綁起來,很花功夫。

張啟智說:”要很有耐性,以前在鄉下沒有事可以做,現在年輕人不做,老的人去世,他們去世了,誰來做呢?沒有人做。”

取而代之的是美國設計的風箏,張啟智說美國在創意方面領先,設計出來的風箏輕而堅固,耐用之餘,在顏色和包裝方面都更勝一籌,這個是四線風箏,在室內也飛得起。

張啟智說,小時候父親開店忙碌,沒有時間陪他放風箏,都是他自己學怎樣放風箏的。

張啟智說:”其實放風箏很好,換換環境,呼吸新鮮空氣,一般都是全家,這個環境很好呀。”

不過,幫襯風箏店的華裔不多,而幫襯的顧客之中,有人祖孫三代都來買風箏。

張啟智說:”他爺爺在這裡買風箏,爸爸買風箏,現在爸爸開著兒子,坐在肩膀上跟我講,他說他小時候這麼大來你們店,所以聽起來很安慰。”

張啟智已經80多歲,還未打算退休。

張啟智說:”我想你有活動的話,就像機器,機器可以轉,要是停下來就生鏽啦,就報廢了。”



放風箏,要找個空曠,沒有架空電線的地方,張啟智建議到海邊的空地,這位風箏店老闆說,風箏飛得高過100呎,越過樹木和房屋的高度,就可以越飛越高。

華埠老字號的老闆有一個共同點,就是敬業樂業,將他們的時間和心血貢獻給屬於他們的一片小天地,以及他們的客人。

