【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統曾經提出要大幅限制依親移民,華埠街坊會主席李兆祥致函給特朗普以及一些國會議員,促請他們保留依親移民。

李兆祥說:”這個依親移民法案帶動華人來幫家人團聚,如果新法案通過了,將來就沒有新血來美國,華埠一百幾十個會館將來就沒有接班人,所以我們要致函特朗普,100個參議員和435個國會議員,提出叫他保留依親移民。”

特朗普早前提出的移民改革方案,包括要求國會撥款250億元興建美墨邊境圍牆、為180萬名夢想生提供入藉機會、終止抽籤移民,以及大幅限制親屬移民,只容許配偶和未成年子女才能依親移民,包括父母、成年子女以及兄弟姐妹等,將不能再透過依親移民,不過法案仍待國會討論。

