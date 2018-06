舊金山華埠參茸藥行東主被控無牌售賣處方藥（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠一間參茸藥行,東主被控沒有許可而售賣處方藥,他為自己喊冤。

在Jackson街開惠安參茸藥行的越華裔韋少平,本月初被舊金山地檢處起訴非法持有及售賣處方藥。

韋少平說:”我絕對感到意外,因為我做生意,你不給我知道為什麼要抓我,他們說你不要講,我帶你回去。”

案情指於2014年,東灣奧克蘭一名73歲男子,因為吃了名為”風濕剋星”的中成藥而被送院醫治。

聯邦食及藥物管理局(FDA)的調查發現,入院男子在奧克蘭買的中成藥來自惠安參茸店,FDA指韋少平在2016年開始的11個月期間,售賣的藥物當中含有必須有處方才能夠購買的藥物成分。

FDA人員1月在惠安參茸店沒收了超過600件,需要處方或是需要許可才可售賣的藥物。

韋少平喊冤 ,他表示數十年來,藥物都是這樣賣,現在被起訴令他身心受打擊。

韋少平說:”心情你知道都很緊張,幾十年來我都沒犯了什麼事情,我就來這裡找工作賺錢,為了家庭,希望自己有一個好的家庭,現在弄到這樣,我心裡很不舒服,我不是打劫殺人還是販毒,為什麼我賣藥你就抓我?”

本案目前處於初步階段,韋少平還沒有代表律師,目前能做的還是照常開店。

舊金山地檢處表示,藥物管制的用意在於保護消費者,並提醒大眾一些藥物必須有處方才可買賣,也應該確保藥物沒有被重新包裝,並確保藥物標籤清楚,並確保粒狀藥物樣子一致,要是懷疑購買的藥物被動過手腳必須舉報。

