舊金山華埠參茸藥行東主被控無牌售賣處方藥（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠一間參茸藥行，東主被控沒有許可而售賣處方藥，他為自己喊冤。

在Jackson街開惠安參茸藥行的越華裔韋少平，本月初被舊金山地檢處起訴非法持有及售賣處方藥。

韋少平說：”我絕對感到意外，因為我做生意，你不給我知道為什麼要抓我，他們說你不要講，我帶你回去。”

案情指於2014年，東灣奧克蘭一名73歲男子，因為吃了名為”風濕剋星”的中成藥而被送院醫治。

聯邦食及藥物管理局（FDA）的調查發現，入院男子在奧克蘭買的中成藥來自惠安參茸店，FDA指韋少平在2016年開始的11個月期間，售賣的藥物當中含有必須有處方才能夠購買的藥物成分。

FDA人員1月在惠安參茸店沒收了超過600件，需要處方或是需要許可才可售賣的藥物。

韋少平喊冤 ，他表示數十年來，藥物都是這樣賣，現在被起訴令他身心受打擊。

韋少平說：”心情你知道都很緊張，幾十年來我都沒犯了什麼事情，我就來這裡找工作賺錢，為了家庭，希望自己有一個好的家庭，現在弄到這樣，我心裡很不舒服，我不是打劫殺人還是販毒，為什麼我賣藥你就抓我？”

本案目前處於初步階段，韋少平還沒有代表律師，目前能做的還是照常開店。

舊金山地檢處表示，藥物管制的用意在於保護消費者，並提醒大眾一些藥物必須有處方才可買賣，也應該確保藥物沒有被重新包裝，並確保藥物標籤清楚，並確保粒狀藥物樣子一致，要是懷疑購買的藥物被動過手腳必須舉報。

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