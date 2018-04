By

【KTSF】

美國職籃NBA的金州勇士隊等組織,為了紀念已故舊金山市長李孟賢,贊助翻新救世軍華埠社區中心的室內籃球場,並以李孟賢命名。

新球場週五亮相儀式,勇士隊的Zaza Pachulia都有來,球場翻新了的部份包括加了李孟賢的名牌,換上新計分牌,重新油漆的牆身等。

救世軍華埠社區中心這裡對於李孟賢有著很深關係,他同妻子林進敏在1980年於這間中心舉行婚禮。

為了紀念李孟賢,勇士隊和PG&E太平洋媒電公司、Good Tiding Foundation,以及救世軍都共同贊助翻新這個球場,有望日後這個球場為社區貢獻。

