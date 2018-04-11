舊金山華埠商戶投訴修路影響生意 促市府賠償（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Broadway街的修路工程，有商戶投訴嚴重影響生意，商戶週二出席市參議會的會議表達不滿，要求市政府正視問題。

悅利海鮮酒家老闆余泳深說：”我的餐館生意和所有商戶生意跌了四成，7家舖頭已經關門，沒有人要Broadway街，沒有人想來華埠。”

余泳深說：”我們來市政府這裡要跟他們講，我們要求賠償，要支持我們，每月起碼賠償4,000元給我們。”

Broadway街商戶Wendy亦說：”這個工程見它掘開了地面，又蓋起來，重複做幾次，到現在已經超過一年，非常影響我們的生意，我們來跟市政廳開會，希望有一個準確些的回覆，什麼時候完成。”

舊金山工務局由去年2月開始進行Broadway街的美化工程，目的是美化社區和改善行人安全，工程原定去年就完成，可是完工時間不斷推遲。

工務局表示，重鋪路面、放置街燈及藝術作品，以及植樹及重建巴士站等工程尚未完成，暫定5月份會完工。

對於有商戶要求賠償，工務局表示，目前沒有相關的賠償機制，但正想辦法協助商戶。

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