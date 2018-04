舊金山華埠商戶投訴修路影響生意 促市府賠償（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Broadway街的修路工程,有商戶投訴嚴重影響生意,商戶週二出席市參議會的會議表達不滿,要求市政府正視問題。

悅利海鮮酒家老闆余泳深說:”我的餐館生意和所有商戶生意跌了四成,7家舖頭已經關門,沒有人要Broadway街,沒有人想來華埠。”

余泳深說:”我們來市政府這裡要跟他們講,我們要求賠償,要支持我們,每月起碼賠償4,000元給我們。”

Broadway街商戶Wendy亦說:”這個工程見它掘開了地面,又蓋起來,重複做幾次,到現在已經超過一年,非常影響我們的生意,我們來跟市政廳開會,希望有一個準確些的回覆,什麼時候完成。”

舊金山工務局由去年2月開始進行Broadway街的美化工程,目的是美化社區和改善行人安全,工程原定去年就完成,可是完工時間不斷推遲。

工務局表示,重鋪路面、放置街燈及藝術作品,以及植樹及重建巴士站等工程尚未完成,暫定5月份會完工。

對於有商戶要求賠償,工務局表示,目前沒有相關的賠償機制,但正想辦法協助商戶。

