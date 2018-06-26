舊金山樓宇局將舉行工作坊助華埠商戶遵守殘障人士出入條例（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山樓宇檢查局去年推出無障礙商業設施入口計劃，協助商戶在店舖中作出調整，方便殘障人士出入商店，不過至今極少商戶配合，局方宣布將於7月在華埠花園角舉行工作坊，幫助有需要的業主。

樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）說：”如果業主不根據這個程序做，我們會傳交違規調查組，然後舉行聽證會，如果再不聽就可能轉交市府律師罰款，最後一步凍結該個物業，賣又賣不到，想借錢又借不到。”

工作坊將於7月16日下午2時在華埠花園角舉行，歡迎所有業主出席。

聯邦ADA條例規定，州內所有商戶必須有足夠空間讓殘障人士通過，不過近幾年有不少人利用這個條例，不斷向商戶索取賠償。

樓宇檢查局於是推出無障礙商業設施入口計劃，要求業主提交物業符合ADA條例的證明，不過在23,000間需要向市府報告的樓宇中，只有約700間配合計劃。

局方指，遞交資料的截止日期本應是5月份，現已推遲至明年元旦，亦免去當中大約100元的手續費，希望業主在限期前遞交資料。

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