舊金山樓宇局將舉行工作坊助華埠商戶遵守殘障人士出入條例（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山樓宇檢查局去年推出無障礙商業設施入口計劃,協助商戶在店舖中作出調整,方便殘障人士出入商店,不過至今極少商戶配合,局方宣布將於7月在華埠花園角舉行工作坊,幫助有需要的業主。

樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)說:”如果業主不根據這個程序做,我們會傳交違規調查組,然後舉行聽證會,如果再不聽就可能轉交市府律師罰款,最後一步凍結該個物業,賣又賣不到,想借錢又借不到。”

工作坊將於7月16日下午2時在華埠花園角舉行,歡迎所有業主出席。

聯邦ADA條例規定,州內所有商戶必須有足夠空間讓殘障人士通過,不過近幾年有不少人利用這個條例,不斷向商戶索取賠償。

樓宇檢查局於是推出無障礙商業設施入口計劃,要求業主提交物業符合ADA條例的證明,不過在23,000間需要向市府報告的樓宇中,只有約700間配合計劃。

局方指,遞交資料的截止日期本應是5月份,現已推遲至明年元旦,亦免去當中大約100元的手續費,希望業主在限期前遞交資料。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。