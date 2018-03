舊金山對華辦公室ChinaSF慶祝成立10週年（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市對華辦公室ChinaSF協助中國企業在灣區甚至加州投資,鼓勵雙向的貿易投資交流,週三晚慶祝成立10週年。

2008年成立至今,舊金山市對華辦公室ChinaSF給超過上千家中國企業提供諮詢和協調服務,促成96家中國企業來到舊金山投資。

在這裡製造了近800份就業機會,為舊金山經濟注入51億美元,主要是在房地產、科技、數碼媒體和生物科技方面。

其中中國發展商在灣區成立的Z&L企業公司,5年前開始透過ChinaSF切入灣區房地產市場,已經在這裡投資了40億美元。

Z&L地產公司總裁鄔琳說:”其實我們當初來的時候,遇到非常多的困難,首先是對開發的流程不是特別了解,對這邊法律的體系也不是特別了解,包括金融方面,那麼ChinaSF 這樣的組織,相當給我們外國的開發,是一個非常好的連接點,他給我們介紹了非常多的資源,從政府資源,還有我們這些專業的人才,包括律師、會計師、銀行,當地建築上的資源,都給了我們很大的幫助,使得我們少走很多彎路。”

而ChinaSF在北京、上海、深圳的辦事處,也協助超過70家灣區企業開發中國市場,主要在生物科技和開拓食品市場。

今天慶祝10週年的活動中,也肯定了已故市長李孟賢在推動中國和舊金山的經濟合作上所作的貢獻。

舊金山市對華辦公室總監趙翠薇說:”李孟賢當市長還在的時候,他覺得國際性是我們貿易經濟發展,不單是舊金山、美國或中國,是全世界的,所以他覺得必須成立一個亞洲有關的項目,和拉美有關的項目,希望雙方有經濟上的來往。”

ChinaSF的成就也鼓勵市府成立和亞洲地區合作的SF Asia,同和拉美地區合作Latin SF,還有將成立的Global SF。

