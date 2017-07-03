習近平與特朗普通電話 促美按一中原則處理對台問題

特朗普總統分別與中國國家主席習近平及日本首相安倍晉三通電話，其中、中美元首確認，須協力達致朝鮮半島無核化。習近平又呼籲特朗普按照一中原則，妥善處理台灣問題，以免消極因素影響中美關係。

習近平應特朗普邀請，兩個多月以來再次通電話，中美各自發布的內容，側重點明顯不同。

中方的說法較多著墨雙邊關係，習近平向特朗普表明，中美關係近日受一些消極因素影響，中方很重視特朗普之前所指，堅持奉行一個中國政策，希望美方按照這原則，妥善處理對台問題。

習近平強調，中美雙方應堅持互相尊重、互惠互利原則，聚焦合作、管控分歧。特朗普形容，兩國共同利益廣泛、可相得益彰，重申美國政府堅持一個中國政策的立場沒有改變。

至於白宮的公布，焦點落在中方僅以一句輕輕帶過的北韓問題，特朗普向習近平提及，北韓研發核武及導彈威脅日增，兩人重申協力達致朝鮮半島無核化的承諾。

特朗普曾經表示，在中國協助解決北韓問題時，沒理由把其列為貨幣操縱國，不過，他於通話中則重提，希望改善貿易不平衡。

自4月，習近平訪美後，中美關係原本沒重大波折，但到上月，特朗普在社交網站埋怨中國協助解決北韓問題，有努力但沒有成果後，形勢似乎生變。

華府上周宣布對台售武，更觸動了北京當局神經。

另外，特朗普亦與日揆安倍晉三通電話，兩人一方面期望中國在北韓問題進一步發揮影響力，同時認為美、日、韓要肩負起領導角色，更緊密合作，加強施壓。

美日韓領導人本周在德國漢堡，出席二十國集團峰會期間，磋商具體應對措施。特朗普亦會與習近平及安倍晉三分別舉行雙邊會談。

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