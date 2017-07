習近平與特朗普通電話 促美按一中原則處理對台問題

特朗普總統分別與中國國家主席習近平及日本首相安倍晉三通電話,其中、中美元首確認,須協力達致朝鮮半島無核化。習近平又呼籲特朗普按照一中原則,妥善處理台灣問題,以免消極因素影響中美關係。

習近平應特朗普邀請,兩個多月以來再次通電話,中美各自發布的內容,側重點明顯不同。

中方的說法較多著墨雙邊關係,習近平向特朗普表明,中美關係近日受一些消極因素影響,中方很重視特朗普之前所指,堅持奉行一個中國政策,希望美方按照這原則,妥善處理對台問題。

習近平強調,中美雙方應堅持互相尊重、互惠互利原則,聚焦合作、管控分歧。特朗普形容,兩國共同利益廣泛、可相得益彰,重申美國政府堅持一個中國政策的立場沒有改變。

至於白宮的公布,焦點落在中方僅以一句輕輕帶過的北韓問題,特朗普向習近平提及,北韓研發核武及導彈威脅日增,兩人重申協力達致朝鮮半島無核化的承諾。

特朗普曾經表示,在中國協助解決北韓問題時,沒理由把其列為貨幣操縱國,不過,他於通話中則重提,希望改善貿易不平衡。

自4月,習近平訪美後,中美關係原本沒重大波折,但到上月,特朗普在社交網站埋怨中國協助解決北韓問題,有努力但沒有成果後,形勢似乎生變。

華府上周宣布對台售武,更觸動了北京當局神經。

另外,特朗普亦與日揆安倍晉三通電話,兩人一方面期望中國在北韓問題進一步發揮影響力,同時認為美、日、韓要肩負起領導角色,更緊密合作,加強施壓。

美日韓領導人本周在德國漢堡,出席二十國集團峰會期間,磋商具體應對措施。特朗普亦會與習近平及安倍晉三分別舉行雙邊會談。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。