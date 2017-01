By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平在達沃斯世界經濟論壇發表演說,為全球化辯護,表明中國反對保護主義,打貿易戰只會兩敗俱傷。

習近平表示,中國未來5年會進口8萬億美元商品,對外投資亦超過7,000億美元,中國會打開大門,歡迎各國搭乘中國經濟發展便車。

習近平在達沃斯世界經濟論壇,開幕儀式發表演說,為經濟全球化辯護,稱不應將國際金融危機及困擾世界的問題,均歸咎全球化,習近平表明反對保護主義,全球化除了經濟合作,還有各國協作應對氣候暖化,習近平稱中國亦會履行國際義務。

習近平是首位中國最高領導人出席達沃斯世界經濟論壇,對中國經濟走向有最權威論述,他指未來5年,中國會進口8萬億美元商品,吸收6,000億美元外來投資,至於中國對外投資總額,將達7,500億美元,中國對外打開大門,亦期望各國大門為中國打開。

