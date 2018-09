【i-CABLE】

中共中央對外聯絡部公布,中國全國人大常委會委員長栗戰書將訪問北韓。

栗戰書此行是應北韓政府邀請、以中國國家主席習近平特別代表的身份,率領黨政代表團本月8日訪問北韓,並出席北韓建國70週年慶祝活動。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。