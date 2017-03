習近平鐵定下週四訪美 與特朗普舉行首腦會談

By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平將於下週四到美國,作客美國總統特朗普的莊園,舉行兩天首腦會談。在北京,外交部形容中美經貿關係是「你中有我、我中有你」的利益格局,雙方應合作做大共同利益蛋糕,而非立足於「你奪我守」的分配格局。

習近平將在下週四抵達美國佛羅里達州,兩天行程會在特朗普的海湖莊園與對方會面。

北京外交部未有交代這次中美元首會面的議程,亦沒公開習近平在美國期間是否還有其他行程。

特朗普上月,同樣在海湖莊園接待日本首相安倍晉三,但有別於安倍,習近平不會在莊園內留宿,而是入住附近的水棕櫚海灘度假村。

美國國務卿蒂勒森本月中到過北京,協助籌備習近平訪美行程。習近平當時對蒂勒森表示,合作是雙方唯一正確選擇,希望兩國共同努力,令中美關係取得建設性發展。

除了經貿合作、南海等地區問題,朝鮮半島局勢不免是這次會面的關注點。特朗普政府已表明,務必要令中國肩負更大責任,逼使北韓放棄核計劃。

習近平到美國前,下週二先到芬蘭,國事訪問三天,是出任國家主席以來首次到訪北歐。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。