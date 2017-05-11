習近平文在寅通電話 盼實現半島無核化

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中國國家主席習近平和南韓新總統文在寅通電話，二人同意要致力實現朝鮮半島無核化，習近平又邀請文在寅訪華。

習近平和文在寅週四中午通電話，是文在寅當選總統後首次，談到兩國關係以及朝鮮半島局勢。南韓容許美軍在星州郡，部署薩德導彈防禦系統，引起中方強烈反彈。

習近平在通話中重申中方立場，並呼籲韓方尊重彼此重大關切和正當利益，採取實際行動，妥善處理分歧。文在寅則指理解中方的關切，新政府將與中方積極溝通。

習近平和文在寅又一致認為，朝鮮半島無核化是兩國共同目標，文在寅稱會同時施以制裁和對話，讓平壤早日返回談判桌，重啟六方會談。

文在寅其後與日本首相安倍晉三通電話，在北韓問題上，安倍表示必須採取具體行動，並期望早日舉行中日韓首腦會談。

二人又談到慰安婦問題，兩國2015年達成協議，日本願意道歉和賠償以了結爭議，南韓亦不會再提及。

安倍盼望南韓新政府繼續履行協議，但文在寅就指，協議至今仍無法獲大多國民接受。

至於民間在日本駐釜山領事館外，設置慰安婦少女像，文在寅表示，民間發生的事，政府解決有局限，亦需要一定時間。

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