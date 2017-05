習近平文在寅通電話 盼實現半島無核化

By

中國國家主席習近平和南韓新總統文在寅通電話,二人同意要致力實現朝鮮半島無核化,習近平又邀請文在寅訪華。

習近平和文在寅週四中午通電話,是文在寅當選總統後首次,談到兩國關係以及朝鮮半島局勢。南韓容許美軍在星州郡,部署薩德導彈防禦系統,引起中方強烈反彈。

習近平在通話中重申中方立場,並呼籲韓方尊重彼此重大關切和正當利益,採取實際行動,妥善處理分歧。文在寅則指理解中方的關切,新政府將與中方積極溝通。

習近平和文在寅又一致認為,朝鮮半島無核化是兩國共同目標,文在寅稱會同時施以制裁和對話,讓平壤早日返回談判桌,重啟六方會談。

文在寅其後與日本首相安倍晉三通電話,在北韓問題上,安倍表示必須採取具體行動,並期望早日舉行中日韓首腦會談。

二人又談到慰安婦問題,兩國2015年達成協議,日本願意道歉和賠償以了結爭議,南韓亦不會再提及。

安倍盼望南韓新政府繼續履行協議,但文在寅就指,協議至今仍無法獲大多國民接受。

至於民間在日本駐釜山領事館外,設置慰安婦少女像,文在寅表示,民間發生的事,政府解決有局限,亦需要一定時間。

