By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平接見到訪的南韓總統文在寅特使李海瓚。習近平稱,中方重視中韓關係,期望雙方妥善處理分歧,推動兩國關係重回正常軌道。

習近平與李海瓚早上在人民大會堂會面,習近平稱,中韓關係正處於關鍵階段,中方重視與南韓的關係。

李海瓚在會上,向習近平轉交總統文在寅的親筆信。李海瓚稱,新政府理解中方關切,願意加緊溝通,改善彼此關係。兩人又同意在北韓核問題上加強合作,盡快緩和局勢,推動半島無核化,維護東北亞地區和平、穩定。

李海瓚與國務委員楊潔篪會面期間,談及美軍在南韓部署薩德導彈防禦系統。楊潔篪表明,希望南韓尊重中方利益,妥善解決薩德問題。

