在北京舉行的一帶一路高峰論壇,中國國家主席習近平表示,希望今次會議能夠明確制定各國合作方向,共同解決現今世界面對的問題。

一帶一路高峰論壇領導人圓桌會議,早上在北京雁棲湖國際會議中心舉行,國家主席習近平逐一歡迎出席的國家元首、政府首腦和國際組織負責人。他表示一帶一路能夠令各國加強合作,解決當今世界面對的問題。習近平說希望今次會議,能夠制定各國明確的合作方向。

習近平又表示,要推動一帶一路沿線國家的鐵路公路的建設,加快海上港口建設,完善石油和天然氣管道,建立通訊網絡,以及推進經濟走廊建設等。

