前總統奧巴馬到訪北京,與中國國家主席習近平會面。

習近平週三在釣魚台國賓館會見奧巴馬,習近平讚揚對方擔任總統期間,為推動中美關係發展付出的努力,又向奧巴馬介紹了中共十九大主要成果。

奧巴馬則表示,願意繼續促進兩國互相了解和交往合作。奧巴馬希望與習近平建立緊密合作夥伴關係,應對全球經濟發展、氣候暖化等議題。

奧巴馬是在結束上海行程後轉抵北京,之後會到印度及法國訪問。

