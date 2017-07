香港回歸20週年 習近平稱絕不允許危害國家主權活動

By

7月1日是香港回歸20週年,新上任的行政長官林鄭月娥及第5屆特區政府主要官員在中國國家主席習近平監誓下,宣誓就職。

林鄭月娥和新一屆特區政府主要官員在國家主席習近平監誓下正式就職,習近平在典禮上致辭,明確點出香港當前多個問題,並提出四點意見,要求準確把握一國和兩制關係,任何危害國家主權安全的活動,都是觸碰底線、絕不允許,要依照憲法和《基本法》辦事,完善制度、加強教育,並且要聚焦發展,維護社會和諧穩定.

他之後會見新管治團隊送上三句話,要求他們自覺維護國家主權安全,依法打擊港獨和維護管治團隊團結,促進行政立法關係。

習近平形容,香港回歸20週年是特區「成年禮」,實踐證明一國兩制「行得通、辦得到、得人心」,但他同時一口氣數了香港多個新問題。

習近平對今後在香港更好落實《基本法》提出四點意見,第一點是要準確把握一國和兩制的關係,牢固樹立一國意識;第二點是依照憲法和《基本法》辦事,要明白憲法是國家根本大法,《基本法》是根據憲法制定,規定了特區的制度。最後兩點是要求香港聚焦發展,凡事著眼大局,維護社會和諧穩定。

談及新政府,習近平期望能廣泛團結各界、以人為本,著力解決經濟民生的突出問題,加強青少年愛國主義教育,中央將積極研究措施,方便港人回內地升學就業和生活,有更廣闊發展機會。

