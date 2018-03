中國人大通過修憲草案 正式取消國家正副主席連任限制

By

在中國北京,全國人大表決憲法修正案草案週日以2,958票贊成,兩票反對,3票棄權,絕大比數通過修憲草案,亦正式取消中國國家主席及副主席任期限制等內容,並且設立國家監察委員會。

包括取消國家主席、副主席任期限制,設立國家監察委在內的21項憲法修正案草案,以絕大比數通過。程序歷時大約五十分鐘,大會設置28個票箱,予代表在會場內投票,投票前習近平與栗戰書多次交談。

率先投票的是國家主席習近平,全場響起熱烈掌聲,之後到其餘政治局常委在台上逐一投票。第八位投票的是目前沒有公職在身的王岐山,之後再到政治局委員。投票期間,12屆全國人大常委會副委員長兼秘書長王晨亦走到習近平座位前,與習近平等人交談。

過去數星期,有法律界人士提出由於主席任期制的修正富爭議性,建議21條修正案分開表決,但最終大會都沒有接納這方面意見,最後都是以綑綁式一次過表決通過。

