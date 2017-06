By

中國國家主席習近平及夫人彭麗媛週四中午抵達香港,他指此行有三個目的,是祝福、支持和謀劃未來,確保一國兩制行穩致遠,中央會支持香港發展、改善民生。

習近平的專機中午抵達,他與夫人彭麗媛手牽手步出專機,兩人先與香港特首梁振英伉儷握手,接過小學生獻花,接著與候任特首林鄭月娥握手。前特首、政協副主席董建華、中聯辦主任張曉明等亦有來接機。

習近平一開口,談及他對香港第一印象,習近平指中央代表團此行有三個目的,今次是習近平首次以國家主席身分訪港,他對上一次訪港是9年前,當時是國家副主席。

習近平的車隊離開機場,警方高度戒備,前後包圍住習近平的座駕,沿途護送。車隊經過青馬大橋,期間該段路要臨時封路,先讓車隊經過。

習近平的專車下午1時許到達灣仔,直升機在上空盤旋。

