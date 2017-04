習近平抵芬蘭國事訪問 廿多年來中國主席首訪北歐

By

【KTSF 吳倩妤報導】

中國國家主席習近平在到訪美國前,先到芬蘭展開為期3天的國事訪問。

習近平是22年來,首位到訪北歐的中國元首,習近平在抵達赫爾辛基後,發表聲明表示,中芬建交67年,兩國關係始終平穩、健康向前發展,他期待和芬蘭領導人規劃兩國關係發展藍圖。

消息指習近平會與芬蘭總統會面,並會簽署一系列文件,加強兩國在各領域的合作。

習近平到星期四會轉到來美國訪問,會在佛羅里達州的海湖莊園高爾夫球會所與特朗普總統會面。

特朗普表示,雙方會討論包括美中的貿易逆差,以及北韓在內等多個議題,他早前曾經表示,和習近平的會談將會非常艱巨。

而在兩人會面前夕,國務院宣布停止向聯合國人口基金會提供3,200多萬美元資助,理由是基金會與中國負責人口政策的國家衛生和計劃生育委員會合作,支持及參與中國政府涉及強迫墮胎及絕育的生育政策。

人口基金會否認指控,聯合國秘書長古特雷斯亦警告,美國削減對資助人口基金會,會不利世界各地的婦女。

