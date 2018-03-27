釣魚台國賓館守衛森嚴 彭博引述消息指金正恩秘密訪華

By

【i-CABLE】

美國彭博新聞引述消息，指北韓領袖金正恩秘密訪華，日本共同社亦都指，可能有北韓重要人物在北京訪問。在北京，相信是北韓高層入住的釣魚台國賓館一帶守衛森嚴，長安街沿路都明顯加強保安。

根據早前公佈特朗普會在5月與金正恩會面，今次中方搶先與北韓高層會面，時間又正值中美貿易戰，鬧到火紅火熱，會否令中、美和北韓三個國家的關係變得更微妙呢？

相信是北韓高層入住的釣魚台國賓館一帶，星期二早上守衛森嚴，附近的道路全部封閉，不准行近及停車，長安大街沿路亦明顯加強保安。

有傳媒早上拍攝到一隊高規格的車隊離開國賓館，駛往海淀區中關村，而另一隊規模較小的車隊經過崇文門，開往天壇方向，天壇公園早上亦封閉。

到下午，再有傳媒影到大型車隊沿長安大街駛往北京火車站，報道指北韓高層可能已上火車離開了北京。

北韓高層訪華消息是在星期一晚傳出，一列火車越過中朝邊境，經遼寧丹東開往北京，之後晚上有人拍攝到有車隊駛過長安大街進入釣魚台國賓館。

美國彭博新聞引述消息指，訪華的是北韓領袖金正恩，若果屬實，會是金正恩2011年掌權後首次外訪。

不過亦有報道指，到訪的可能是其妹妹金與正或者是名義上的國家元首金永南，中朝雙方暫未證實消息。

這次北韓高層訪華正值中美貿易戰升溫，有研究國際關係的學者指中方正在打”朝鮮牌”，要向美國表明北韓問題上中國仍有話語權。

中國在年初罕有執行聯合國安理會對北韓的制裁，梁雲祥相信北韓會藉今次尋求中方減輕制裁，提供援助，甚至是安全保護。

北韓外交政策近期回暖，預料會分別會見美韓元首，梁雲祥相信習近平是不想做美韓後，第三位見金正恩的國家領袖，相信今次亦會提醒北韓高層在與美韓見面時，不能拋開中國的利益。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。