釣魚台國賓館守衛森嚴 彭博引述消息指金正恩秘密訪華

美國彭博新聞引述消息,指北韓領袖金正恩秘密訪華,日本共同社亦都指,可能有北韓重要人物在北京訪問。在北京,相信是北韓高層入住的釣魚台國賓館一帶守衛森嚴,長安街沿路都明顯加強保安。

根據早前公佈特朗普會在5月與金正恩會面,今次中方搶先與北韓高層會面,時間又正值中美貿易戰,鬧到火紅火熱,會否令中、美和北韓三個國家的關係變得更微妙呢?

相信是北韓高層入住的釣魚台國賓館一帶,星期二早上守衛森嚴,附近的道路全部封閉,不准行近及停車,長安大街沿路亦明顯加強保安。

有傳媒早上拍攝到一隊高規格的車隊離開國賓館,駛往海淀區中關村,而另一隊規模較小的車隊經過崇文門,開往天壇方向,天壇公園早上亦封閉。

到下午,再有傳媒影到大型車隊沿長安大街駛往北京火車站,報道指北韓高層可能已上火車離開了北京。

北韓高層訪華消息是在星期一晚傳出,一列火車越過中朝邊境,經遼寧丹東開往北京,之後晚上有人拍攝到有車隊駛過長安大街進入釣魚台國賓館。

美國彭博新聞引述消息指,訪華的是北韓領袖金正恩,若果屬實,會是金正恩2011年掌權後首次外訪。

不過亦有報道指,到訪的可能是其妹妹金與正或者是名義上的國家元首金永南,中朝雙方暫未證實消息。

這次北韓高層訪華正值中美貿易戰升溫,有研究國際關係的學者指中方正在打”朝鮮牌”,要向美國表明北韓問題上中國仍有話語權。

中國在年初罕有執行聯合國安理會對北韓的制裁,梁雲祥相信北韓會藉今次尋求中方減輕制裁,提供援助,甚至是安全保護。

北韓外交政策近期回暖,預料會分別會見美韓元首,梁雲祥相信習近平是不想做美韓後,第三位見金正恩的國家領袖,相信今次亦會提醒北韓高層在與美韓見面時,不能拋開中國的利益。

