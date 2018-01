By

【i-CABLE】 隨著中國落實對北韓的國際制裁,兩國雙邊貿易額大幅下跌。 中國海關總署表示,上月與北韓的雙邊貿易額是約3.1億美元,較去年同期下跌接近51%,其中進出口貿易額分別下跌逾80%和20%,進口是2004年1月以來最少,只有5,400多萬。 而去年全年,兩國的雙邊貿易額是約50億美元,較前年下跌10%,中國早前落實執行聯合國安理會加強制裁北韓的決議,限制與北韓的進出口貿易。

