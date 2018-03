By

【i-CABLE】

中國全國政協會議閉幕,新當選的全國政協主席汪洋強調憲法修正案,是為堅持和維護以習近平為核心的中共中央權威和集中統一領導,政協委員要自覺學習和維護憲法。

全國政協會議閉幕,大會通過政治決議,強調學習貫徹中共十九大精神和習近平思想是重中之重的首要政治任務,又要求委員在政治、思想、理論和情感上認同。

汪洋又強調憲法是國家的根本法、治國安邦的總章程,是中共和全國人民集中的意志體現,要求委員一切活動以憲法為根本準則。

政治決議又提到堅持一國兩制方針,嚴格依照憲法和《基本法》辦事,支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政,支持香港、澳門融入國家發展大局。

