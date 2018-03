李克強多次表明不希望跟美國打貿易戰

By

【i-CABLE】

為期超過15日的全國人大閉幕,中國總理李克強於記者會上,多次提到中國不希望跟美國打貿易戰,還即場公布多項進一步開放市場措施,他指要把13億人的中國市場,變成全球投資者公平的競爭場地。

李克強帶領四位副總理進入記者會會場,而在記者會上,中、外記者發問機會各佔一半。

有美國記者問到中國政府如何避免跟美國打貿易戰,李克強呼籲雙方都不可以感情用事,同時釋出善意,宣布中國不會強逼外資企業轉移技術,會保護知識產權,大幅降低進口藥物關稅,在教育、養老、金融等服務業會進一步開放給外資企業經營。

有中央電視台記者問到,民營企業家越來越擔心政府沒有有效保護私有產權,引致大量資金外流,李克強承認地方政府確出現了不尊重私有產權的不當做法。

李克強一方面強調,要保護好民營企業私有產權,另一方面又指出金融領域仍然有違規者興風作浪,最近已處理了部份金融機構,未來遇到類似問題也會堅決處置。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。