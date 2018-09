By

【i-CABLE】

中國總理李克強在天津出席達沃斯論壇時致詞,指中國不會為刺激出口而推動人民幣競爭性貶值,而對待外資企業亦會一視同二。

李克強在天津的達沃斯論壇致詞,他重申現時中國經濟穩中向好,雖然面對不少困難,不過即使要採取措施穩定經濟,亦都有所為而有所不為,包括不會在人民幣方面進行競爭性貶值。

基建投資一直是中國推動經濟增長的三頭馬車之一,李克強指中國不會再走依賴投資的舊路。

近期中美貿易戰升級,很多外商都擔心受到波及,甚至成為中方反制的籌碼,李克強就大派定心丸。

