張德江訪澳門 冀澳門推進一國兩制行穩致遠

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中國人大委員長張德江抵達澳門訪問三日，表明此行是考察澳門有否貫徹中央的要求。他聽取澳門特區政府工作匯報時指，澳門回歸以來，中央全面管治權得到有效落實，行政主導體制運作良好，但仍面臨一些挑戰，希望他們提升管治能力，推進澳門行穩致遠。

張德江下午在澳門政府總部會見特區政府主要官員，與他們合照後，以工作會議形式聽取工作匯報。張德江指澳門回歸以來，一國兩制得到全面貫徹。他又指澳門總體形勢是好的，但仍面臨一些問題和挑戰。澳門特首崔世安感謝中央一系列惠澳政策，又指澳門經歷完26個月經濟調整期，開始有轉機。