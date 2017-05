張德江訪澳門 冀澳門推進一國兩制行穩致遠

By

【i-CABLE】 中國人大委員長張德江抵達澳門訪問三日,表明此行是考察澳門有否貫徹中央的要求。他聽取澳門特區政府工作匯報時指,澳門回歸以來,中央全面管治權得到有效落實,行政主導體制運作良好,但仍面臨一些挑戰,希望他們提升管治能力,推進澳門行穩致遠。 張德江下午在澳門政府總部會見特區政府主要官員,與他們合照後,以工作會議形式聽取工作匯報。張德江指澳門回歸以來,一國兩制得到全面貫徹。他又指澳門總體形勢是好的,但仍面臨一些問題和挑戰。澳門特首崔世安感謝中央一系列惠澳政策,又指澳門經歷完26個月經濟調整期,開始有轉機。

張德江中午到埗後,先在新竹苑賓館單獨會見崔世安,他讚賞澳門財政及外匯儲備豐厚,中央充分肯定崔世安及特區政府的工作。張德江星期二會到澳門立法會見全體立法會議員,星期三將會在澳門大學出席教育界座談會。

