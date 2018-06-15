中國政府下令養老金有盈餘省市補貼入不敷支地區

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有人指中國內地福利好，病了有醫保，老了除有社保基金，更有養老金，但這些錢都出自年輕一代，所以經濟狀況不太好，人口老化嚴重的省市便出現入不敷支。

中國政府推出新政策，除改養老金的計算方法外，更下令有盈餘的省市要養入不敷支的地區。

廣州的李小姐，每月從人工中扣除200元（人民幣），交給養老保險基金，同樣來自廣州的黃先生，每月就交800元。

好像廣東、北京、上海、江蘇等7個較富裕的省市，它們所收到的養老基金已佔全國基金總數的3分之2，至於其他省份通通都入不敷支，當中情況最嚴重是黑龍江省，前年總虧欠達到232億元，需要中央財政補貼才能發放養老金。

根據人社部統計數據顯示，2017年全國養老保險基金，年尾累計結餘4.1萬億元，只足夠發放17個月。

為免這個問題惡化下去，中央決定下月開始強迫這7個富裕省市，補貼全國其他地區的養老金，而且要按當地勞動人口比例，向7個有養老金有盈餘的省市抽取養老金，這種劫富濟貧的方法是否人人贊成？

有學者認為，養老金基金缺口過大，不能單靠用這種劫富濟貧的方式修補。陶然建議長遠政府應該變賣國有資產，用來充實養老基金。

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