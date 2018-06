中國政府下令養老金有盈餘省市補貼入不敷支地區

By

有人指中國內地福利好,病了有醫保,老了除有社保基金,更有養老金,但這些錢都出自年輕一代,所以經濟狀況不太好,人口老化嚴重的省市便出現入不敷支。

中國政府推出新政策,除改養老金的計算方法外,更下令有盈餘的省市要養入不敷支的地區。

廣州的李小姐,每月從人工中扣除200元(人民幣),交給養老保險基金,同樣來自廣州的黃先生,每月就交800元。

好像廣東、北京、上海、江蘇等7個較富裕的省市,它們所收到的養老基金已佔全國基金總數的3分之2,至於其他省份通通都入不敷支,當中情況最嚴重是黑龍江省,前年總虧欠達到232億元,需要中央財政補貼才能發放養老金。

根據人社部統計數據顯示,2017年全國養老保險基金,年尾累計結餘4.1萬億元,只足夠發放17個月。

為免這個問題惡化下去,中央決定下月開始強迫這7個富裕省市,補貼全國其他地區的養老金,而且要按當地勞動人口比例,向7個有養老金有盈餘的省市抽取養老金,這種劫富濟貧的方法是否人人贊成?

有學者認為,養老金基金缺口過大,不能單靠用這種劫富濟貧的方式修補。陶然建議長遠政府應該變賣國有資產,用來充實養老基金。

