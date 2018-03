中國將成立新監察委員會調查貪污 不受行政機關干涉

【i-CABLE】

《國家監察法草案》提交到中國全國人大審議,聲稱這個反貪機構不受行政機關、任何社團和個人的干涉。不過在法律界人士眼中,這個機構擁有無上權力,新機構可以監督所有公職人員,問題是誰可以監督它?

《國家監察法草案》提交到全國人大審議,草案規定即將成立的監察委員會獨立行使監察權,不受行政機關、社會團體和個人的干涉,調查貪污賄賂、濫用職權等違法行為。

委員會要監察的對象非常廣泛,上至中共機關、人大、政協、法院、檢察院,下至國企管理人員、公辦學校及醫院等的管理層,涵蓋所有公職人員,全國人大副委員長李建國指,制定監察法是要加強黨對反腐敗工作的集中統一領導。

草案說明提到,中國有八成公務員及九成半的領導幹部,都是共產黨員,所以黨與國家的監督必然要統一,改革後國家監察委與黨的中紀委會合署辦公。

另外,草案又寫明監察機關可採取談話、詢問、凍結、扣押等12種調查措施,當中最受關注的,是取代”雙規”的”留置”措施,規定在案情嚴重,涉案人可能自殺、逃跑等的情況下,可以把涉案人”留置”在特定場所,時間一般不可以超過3個月,特殊情況可延長至最多半年。

外界關注留置期間,律師可否介入協助,有地方試點的監察委員會主任指,律師介入只存在於《刑事訴訟法》,不適用於監察委。劉建超又指,監察委的工作完全置於黨,人大、輿論、社會以及自我監督之下,權威高效並不是為了特權。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。