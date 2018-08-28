人大常委審議個人所得稅法修正案 徵稅起點升至5千人民幣

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【i-CABLE】 中國內地新的個人所得稅決定草案，週一提交全國人大審議，預計明年起實施，當中最受關注的是個人所得稅的徵稅起點，由每月3,500元（人民幣）調高至5,000千元，是7年來首次提高。其實是修正案，公開徵求意見的時侯，很多人都反映5,000元不太理想，建議應該調高到8,000元，甚至1萬元。 草案的另一個爭議點，是以”個人”作為徵稅單位，但有市民覺得無考慮家庭人均收入，並不公平。 在新稅法下，除了基本養老保險、醫療保險、失業保險、住房公積金，以及子女教育支出，社會比較關注的贍養長者支出，亦會在應繳稅項裡扣除。 有財稅學者認為，正正因為多了專項扣除，徵稅起點不能夠同時大幅提升。

另外，現時包括香港人在內的境外人士到中國內地發展，要住夠5年，才要為境內和境外收入繳交個人所得稅。不過，正在人大常委會審議的個人所得稅法修正案，就將居住時間縮短到大概半年。草案還未通過，已經有港區人大常委提出希望香港人可以豁免，因為一旦實施，到內地發展的港人稅務負擔將會十分沉重。

人大常委會正審議《個人所得稅法修正案(草案)》，草案引入了稅務居民的概念，取代原有”一年納稅人”，並將第一條修改為一個納稅年度內，在中國境內居住滿183天，從中國境內和境外取得的收入所得，都要繳納個人所得稅。

換言之，如草案獲得通過，包括港人在內的境外人士，只要在內地住滿半年，就要申報全球的收入所得，並繳交個人所得稅，而目前他們要住滿5年，才需要這樣做。

在北京生活23年的梁德信，2001年在北京成立會計師樓，公司在北上廣深等地均設有分公司，職員有200多人，當中包括香港人，最近他亦留意到有關個人所得稅的修訂，可能會影響到他聘請香港人到內地工作的意欲，梁德信擔心一旦一改以往居住滿5年，才對境外個人全球收入徵稅的門檻，會打擊港人到粵港澳大灣區等地發展的意欲。

有內地稅務學者指，中央和香港簽署了避免雙重徵稅的協議，新修訂只是按照國際慣例來處理，亦是當局維護國家稅收權益，努力配合全球打擊偷稅逃稅的行動。

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