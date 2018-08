人大常委審議個人所得稅法修正案 徵稅起點升至5千人民幣

By

【i-CABLE】 中國內地新的個人所得稅決定草案,週一提交全國人大審議,預計明年起實施,當中最受關注的是個人所得稅的徵稅起點,由每月3,500元(人民幣)調高至5,000千元,是7年來首次提高。其實是修正案,公開徵求意見的時侯,很多人都反映5,000元不太理想,建議應該調高到8,000元,甚至1萬元。 草案的另一個爭議點,是以”個人”作為徵稅單位,但有市民覺得無考慮家庭人均收入,並不公平。 在新稅法下,除了基本養老保險、醫療保險、失業保險、住房公積金,以及子女教育支出,社會比較關注的贍養長者支出,亦會在應繳稅項裡扣除。 有財稅學者認為,正正因為多了專項扣除,徵稅起點不能夠同時大幅提升。

另外,現時包括香港人在內的境外人士到中國內地發展,要住夠5年,才要為境內和境外收入繳交個人所得稅。不過,正在人大常委會審議的個人所得稅法修正案,就將居住時間縮短到大概半年。草案還未通過,已經有港區人大常委提出希望香港人可以豁免,因為一旦實施,到內地發展的港人稅務負擔將會十分沉重。

人大常委會正審議《個人所得稅法修正案(草案)》,草案引入了稅務居民的概念,取代原有”一年納稅人”,並將第一條修改為一個納稅年度內,在中國境內居住滿183天,從中國境內和境外取得的收入所得,都要繳納個人所得稅。

換言之,如草案獲得通過,包括港人在內的境外人士,只要在內地住滿半年,就要申報全球的收入所得,並繳交個人所得稅,而目前他們要住滿5年,才需要這樣做。

在北京生活23年的梁德信,2001年在北京成立會計師樓,公司在北上廣深等地均設有分公司,職員有200多人,當中包括香港人,最近他亦留意到有關個人所得稅的修訂,可能會影響到他聘請香港人到內地工作的意欲,梁德信擔心一旦一改以往居住滿5年,才對境外個人全球收入徵稅的門檻,會打擊港人到粵港澳大灣區等地發展的意欲。

有內地稅務學者指,中央和香港簽署了避免雙重徵稅的協議,新修訂只是按照國際慣例來處理,亦是當局維護國家稅收權益,努力配合全球打擊偷稅逃稅的行動。

