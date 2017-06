諾貝爾和平獎得主劉曉波患末期肝癌 獲准保外就醫

【i-CABLE】

因煽動顛覆國家政權罪,被中國當局判監 11年的諾貝爾和平獎得主劉曉波,上月確診患上末期肝癌,獲准保外就醫,正在瀋陽一間醫院治療,他的家人曾到醫院探望。

代表律師莫少平證實,劉曉波上月被確診末期肝癌,已辦理保外就醫,正在瀋陽中國醫科大附屬一院救治。

莫少平又稱這次保外就醫,並沒有律師介入申請,相信純粹因獄中無法提供適切治療。

61歲的劉曉波,1989年原本在美國做訪問學者,4月回國參與天安門運動,是「天安門廣場四君子」之一,1991年被判反革命宣傳煽動罪,獲釋之後以自由寫作人身份,就人權、民運發表文章,曾多次被拘押。

劉曉波在2008年起草《零八憲章》,要求政府修改憲法,提出分權、選舉等19項主張,包括結束一黨控制軍隊,逾300名中國各界人士簽署,他隨即被捕,被法院以煽動顛覆國家政權罪,在遼寧錦州監獄服刑。

2010年,在獄中的劉曉波獲頒發諾貝爾和平獎,是首位獲獎的中國公民,他在獄中得悉獲獎後表示,應把獎項獻給六四事件亡靈,並認為最應得獎的是「天安門母親」。

