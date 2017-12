By

中國智能手機品牌華為(Huawei)明年全面進攻美國市場,將會透過美國的電訊供應商銷售旗下的手機,目前華為是全球第三大手機製造商,在美國將會與蘋果公司的iPhone正面對撼。

華為消費者業務總裁余承東說,將於下月在拉斯維加斯舉行的消費者電子產品展公布詳情,他透露在美國市場推出的手機將會是該公司的旗艦手機Mate 10,但拒絕透露定價,也未知將會透過美國哪一間電訊供應商發售。

華為目前有在美國一些電子產品店及網站出售某些型號的手機,但卻沒有透過電訊供應商發售手機,而在美國市場,手機主要是透過電訊供應商出售。

以付運量而言,華為在全球的市場地位次於三星和蘋果,但在中國市場卻居首,華為估計今年手機的總付運量將達1.5億部。

