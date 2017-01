中國去年經濟增長6.7% 逾4分1世紀以來最慢

By

【i-CABLE】

中國經濟去年增長6.7% ,符合預期,但季度增長兩年來首度加快。國統局指復蘇步伐仍不穩。

信貸寬鬆,政府開支加碼,成功保住經濟增長在目標區間。去年第4季增速更是兩年來首度加快,增長6.8% ,較上一季加快0.1個百分點,為去年增長最快的一個季度,略較預期理想。

全年增長6.7% ,較前年回落0.2個百分點,符合預期,但仍是逾4分1世紀以來最慢。

居民未必分享到經濟成果,全國人均可支配收入增長只有6.3%,跑輸經濟增長。但主要經濟環節零售仍較為突出。去年12月增長 10.9% ,按月加快0.1個百分點,較預期理想。工業生產及固定資產投資就放緩及差過預期。

各地著力調控的房地產市場反映庫存的待售面積,年初以來再度增加。 12月增加444萬平方米,但同時間投資再度加快,增長6.9% 。國統局指樓市有炒賣,脫離實體經濟,但仍是經濟重要支柱。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。