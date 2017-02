By

中國外匯儲備跌穿3萬億美元,跌至六年低位。

去年底起中國當局實行多重措施打擊資金外流,但上月中國外匯儲備仍然失守3萬億美元,一月外匯儲備跌至29982億的六年低位,按月跌123億美元。多於市場預期,連跌7個月,但跌幅就較之前幾個月放緩。

中國外管局解釋,是人行向市場提供外匯資金,以調節外匯供需平衡,造成外匯儲備下降。

外管局指在複雜多變的內部經濟金融環境下,儲備規模上下波動是正常的,無須特別看重所謂的整數關口,又說無論從絕對規模,還是用其他各種充足性指標來衡量,目前外匯儲備都是充裕的,跨境資金流出已較前一時期放緩,未來會趨向平衡,認為中國經濟保持中高速增長等有利因素,將繼續支持人民幣成穩定強勢貨幣,促進外儲規模保持合理充裕。

不過有分析員指,即使中國當局有政策嚴控,仍難以遏制資金外流。

