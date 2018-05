中國外長王毅訪北韓 或與金正恩會面

【i-CABLE】

中國國務委員兼外長王毅訪問北韓兩天,據報可能與領袖金正恩會面,爭取中國在朝鮮半島和平扮演更重要角色。

王毅週三下午抵達平壤,北韓副外相李吉松等官員,以及中國駐北韓大使李進軍在機場迎接。

今次是相隔11年再有中國外長到訪北韓,對上一次是2007年楊潔篪訪問平壤,兩天行程,王毅先到萬壽臺紀念碑廣場獻花,向兩位已故北韓領袖金日成父子的銅像獻花,之後到朝中友誼塔,悼念當年抗美援朝的中國人民志願軍烈士,向紀念碑致送花圈。

王毅之後參觀展覽廳,在訪客紀念冊寫上”烈士永垂不朽友誼萬古長青”的字句。

王毅此行會與北韓外相李容浩會面,了解兩韓峰會的成果,預料亦會談及即將舉行的美朝峰會,有報道指王毅可能獲領袖金正恩接見。

分析認為,王毅此行是為中國國家主席習近平訪問平壤與金正恩會面鋪路,並確保中國在朝鮮半島的影響力,尋求中國在北韓連串外交談判中扮演更重要角色,預料會要求北韓承諾商議正式結束南北韓戰爭的過程中,不能把中國排除在外。

中國外交部強調,中方會繼續就從根本上解決半島問題發揮作用。

