中國出口止跌回升 創兩年來最大升幅

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【KTSF 吳倩妤報導】

中國上月貿易表現遠勝預期，出口扭轉2月跌勢急升逾16%，創兩年來最大升幅，貿易亦回復順差。

由於受惠於低基數效應和大宗商品價格回升，中國首季外貿增速加快，當中3月份進出口表現均遠勝預期，以美元計價

出口扭轉2月的跌勢，3月急升16.4%，遠高於預期，表現是2015年2月以來最好。

至於進口，上月升幅放慢至20.3%，但仍高於預期，連續5個月上升，期內貿易帳回復順差239億美元，遠高於預期的125億美元。

首季度累計以人民幣計價，整體出口增14.8%，進口就大增31.1%，貿易順差就有4,549億人民幣，海關總署指首季貿易延續去年回穩向好走勢，但不代表全年表現，預期第二季進出口增速會放慢。

市場關注的中美貿易以人民幣計價，首季順差擴大6.7%，分析預期兩國外貿會維持博奕競爭關係。

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