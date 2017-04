中國出口止跌回升 創兩年來最大升幅

By

【KTSF 吳倩妤報導】

中國上月貿易表現遠勝預期,出口扭轉2月跌勢急升逾16%,創兩年來最大升幅,貿易亦回復順差。

由於受惠於低基數效應和大宗商品價格回升,中國首季外貿增速加快,當中3月份進出口表現均遠勝預期,以美元計價

出口扭轉2月的跌勢,3月急升16.4%,遠高於預期,表現是2015年2月以來最好。

至於進口,上月升幅放慢至20.3%,但仍高於預期,連續5個月上升,期內貿易帳回復順差239億美元,遠高於預期的125億美元。

首季度累計以人民幣計價,整體出口增14.8%,進口就大增31.1%,貿易順差就有4,549億人民幣,海關總署指首季貿易延續去年回穩向好走勢,但不代表全年表現,預期第二季進出口增速會放慢。

市場關注的中美貿易以人民幣計價,首季順差擴大6.7%,分析預期兩國外貿會維持博奕競爭關係。

