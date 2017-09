中國網信辦公布新規定,由10月8日起實施,針對包括微信群組等的網絡群組,群組內有人發布違規訊息,群組建立者及管理者都要負責任。

內地民間「環球實報」微信群主劉鵬飛,上週三在北京住所市被警方帶走,同時亦檢走電腦、手機等物品,當時辦案人聲稱是公安部督辦案件。

「環球實報」是近年網上搜集海外資訊,再發布的群組,曾每日轉發資訊到300多個微信賬戶,有群友再轉到其他社交群組,該群組一直被追查、封殺,又重新開賬號,網上流傳指劉鵬飛因為「環球實報」而被捕。

國家網信辦日前公布,下月8日實施的新規定,要求互聯網群組建立者、管理者應當對群組訊息發布負有管理責任,網民指新規定是「連坐法」。有歷史學者認為,當局的做法最終會自食其果。

