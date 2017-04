中國首季經濟增長達6.9% 勝市場預期

By

【i-CABLE】 中國國家統計局公布今年第一季度的GDP增長,有6.9% ,高於市場預期。除了GDP大數,工業生產、出口總值等的數字亦好理想,企業又是否感受得到呢?

春季廣交會來到第3日,採購商忙於穿梭不同展區與參展商洽談,不過也有部分參展商攤位無人問津。這間出口五金工具的公司指,今年繼續都是問的多,成交的少,但他們感覺從去年底開始,生意已有好轉。

每一屆廣交會的採購商數量與成交額,都是重要的進出口指標,過去五年的數字一直下跌,不過今年不少參展商都比較樂觀。這間賣單車到歐美及非洲的公司,認為去年已經是谷底。

參展商的感受,在官方公布的數據亦體現到。不單第一季出口總值按年增長近一成半,國家統計局剛剛公佈的第一季 GDP 數字,亦明顯比預期理想。

首季度GDP增長按年增長 6.9% ,總值超過18萬億元人民幣,高過總理政府工作報告定下全年增長6.5%的目標,而比對去年第四季度亦微升0.1個百分點。

數字亦顯示,包括農業生產、工業生產都出現快速增長,其中國有控股企業及外商、港澳台商企業增長,亦有百分之六以上增幅。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。