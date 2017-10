中國上季經濟增長放慢至6.8% 符合市場預期

中國上季經濟增長,一年半以來首次放慢至 6.8%,當中固定資產投資,創18年來最低增速,但國統局稱,首3季度數據已為實現全年經濟增長目標,奠定了基礎。

固定資產投資增速18年來最慢,拖低中國第3季經濟增長。按年只升 6.8%,較第二季回落0.1個百分點,是一年半以來首次放慢,但符合市場預期,首3季累計升6.9%,按季度比較,上季經濟增長1.7%。

固投首9個月累計升7.5%,增速是1999年以來最低,比首8個月回落0.3個百分點,亦低於預期的 7.8%。民間固投增速,亦連續三個月放慢,只 6%是今年來最差。

不過,另外兩頭馬車,工業生產和零售銷售增長都加快,上月規模以上工業增加值升6.6%,較8月加快0.6 個百分點,首9個月累計升6.7%。零售銷售增長就加快至10.3%,首9個月累計升10.4%,佔比重 14% 的網上零售增幅達34%。

首9個月房地產開發投資,略為回升至8.1%,其中住宅投資升幅,加快至10.4%,不過商品房銷售額增長只有14.6%,連續3個月放緩。

