中國上季經濟增長放慢至6.8% 符合市場預期

中國上季經濟增長，一年半以來首次放慢至 6.8%，當中固定資產投資，創18年來最低增速，但國統局稱，首3季度數據已為實現全年經濟增長目標，奠定了基礎。

固定資產投資增速18年來最慢，拖低中國第3季經濟增長。按年只升 6.8%，較第二季回落0.1個百分點，是一年半以來首次放慢，但符合市場預期，首3季累計升6.9%，按季度比較，上季經濟增長1.7%。

固投首9個月累計升7.5%，增速是1999年以來最低，比首8個月回落0.3個百分點，亦低於預期的 7.8%。民間固投增速，亦連續三個月放慢，只 6%是今年來最差。

不過，另外兩頭馬車，工業生產和零售銷售增長都加快，上月規模以上工業增加值升6.6%，較8月加快0.6 個百分點，首9個月累計升6.7%。零售銷售增長就加快至10.3%，首9個月累計升10.4%，佔比重 14% 的網上零售增幅達34%。

首9個月房地產開發投資，略為回升至8.1%，其中住宅投資升幅，加快至10.4%，不過商品房銷售額增長只有14.6%，連續3個月放緩。

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